Lörrach: Nachbarschaftsstreit eskaliert - Drohung mit Baseballschläger und Wurf mit Honigmelone

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es zwischen zwei Männern aus nichtigem Anlass zu einer heftigen Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll ein 34-Jähriger einen Baseballschläger geholt und damit seinem Gegner gedroht haben. Ausserdem nahm er zwei Fahrräder des Geschädigten an sich. Diese wurden später in der Wohnung des Beschuldigten von der Polizei gefunden und ebenso wie der Baseballschläger sichergestellt. Als eineStreife am Ort des Geschehens eintraf, streute der 34-jährige Beschuldigte Marihuana aus dem Fenster und warf eine Honigmelone hinaus. Diese zerplatzte unmittelbar neben den Beamten auf dem Boden.