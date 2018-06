Lörrach: Nächtliche Einbrüche in Wohnhäuser - Bargeld entwendet

Um 22.10 Uhr vernahm eine in der Hangstrasse wohnhafte Frau eigenartige Geräusche, die vom Badezimmer kamen. Sie ging ins Bad und schaltete das Licht ein. Hierbei entdeckte sie eine Gestalt, die aussen vor dem Fenster stand und einen länglichen Gegenstand in der Hand hielt. Die Person ergriff sofort die Flucht und rannte in Richtung Hünerbergweg davon. Die Frau verständigte die Polizei, die am Fensterrahmen frische Aufbruchspuren feststellte. Die Suche nach dem Täter verlief ergebnislos. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 1.70 m gross, korpulent, kurze, stoppelige Haare, trug ein T-Shirt.Der zweite Einbruch wurde um 3 Uhr in Tüllingen verübt. Ein im Brunnenweg wohnhafter Mann wurde plötzlich wach und bemerkte, dass sein Geldbeutel nicht dort lag, wo er sein sollte. Er stand auf und stellte fest, dass das Küchenfenster sperrangelweit offenstand. Bei der weiteren Nachschau fand der Mann seinen Geldbeutel vor dem Haus, allerdings fehlte das Geld. Nach Sachlage hatte der Einbrecher das gekippte Küchenfenster entriegelt und war eingestiegen.