Lörrach: Parkchaos rund ums Schwimmbad - Polizei zählt 88 Parkverstösse

Sie stellten ihre Autos mangels freier Parkplätze einfach dort ab, wo sich gerade eine Möglichkeit bot. Durch das rücksichtslose Parken auf Grünflächen, in Halteverboten, an Engstellen und auf Geh- und Radwegen kam es zu einem regelrechten Parkchaos. Die Polizei kam vor Ort, sah sich das Ganze an und verteilte insgesamt 88 Strafzettel.