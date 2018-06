Lörrach: Sexualstraftat an Kind - Tatverdächtiger mit Hilfe von Zeugen festgenommen

Am Mittwochnachmittag erfuhr die Polizei von einer mutmasslichen Sexualstraftat im Wohngebiet Salzert zum Nachteil eines Kindes. Die Mutter eines 6-jährigen Mädchens teilte mit, dass sich ihre Tochter auf einem Spielplatz befunden habe und von einem Mann in den nahegelegenen Wald gelockt worden sein soll. Dort soll er sich vor dem Mädchen entblösst und es zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Das Mädchen ging weg und traf ihre Schwester, der sie von dem Vorfall erzählte. Beide gingen anschlissend nach Hause und informierten die Mutter. Diese schaltete die Polizei ein. Der gelang es mit Hilfe von Angehörigen und Zeugen, den Tatverdächtigen im Ortskern Stetten vorläufig festzunehmen. Der 26-Jährige bestreitet den Tatvorwurf. Die Ermittlungen dauern an.