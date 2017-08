Ein 45-jähriger Fahrer eines Klein-Lkws befuhr die A98 von Westen her kommend und verließ die Autobahn an der Ausfahrt Kandern. An der Kreuzung zur K6328 missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Rümmingen fahrenden Kraftrollers.

Bei der anschließenden Kollision wurde der 70-jährige Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.