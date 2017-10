Lörrach: Unfall zwischen Auto und Cityroller - Fussgängerin verletzt

Am Montagmittag, kurz vor 13 Uhr, fuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Nissan aus einem Parkplatz heraus auf die Siedlungsstrasse und wollte nach rechts in die Brombacher-Strasse in Richtung Brombach abbiegen. Hierbei übersah sie eine auf dem Fussgängerweg fahrende 67-jährige Fussgängerin mit ihrem Cityroller und es kam zur Kollision. Die 67-Jährige wurde dabei an beiden Knien verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.