Lörrach: Unfallflucht auf dem "Bauhausparkplatz" - Polizei bittet um Hinweise

Am Dienstagmorgen, gegen 9.10 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Friedrichstrasse von Beuggen kommend in Richtung Rheinfelden-Innenstadt. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren einen rechts geparkten Seat, wodurch an diesem Sachschaden von etwa 1700 Euro entstand.