Lörrach: Wildwechsel löst Auffahrunfall aus

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überquerte auf Höhe der Einmündung Schopfheimer Straße eine Bache mit 4 Frischlingen plötzlich mit hoher Geschwindigkeit die Fahrbahn von der Wiese weg in nördlicher Richtung. Zu diesem Zeitpunkt befuhren drei Pkws die B 317 von Schopfheim her in Richtung Lörrach. Alle Fahrzeuge bremsten stark. Die beiden vorderen Fahrzeuge kamen gefahrlos zum Stillstand. Das dritte folgende Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, kollidierte mit dem Vorausfahrenden und schob dieses auf das vorderste Fahrzeug.

Beim auffahrenden Fahrzeug wurde die 73 - jährige Beifahrerin des 75 - jährigen Fahrers leicht verletzt. Ebenso der Beifahrer des mittleren Fahrzeuges, ein 50 - jähriger Mann. Im Fahrzeug ganz vorne wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Verletzten wurden nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die B 317 für etwas über eine Stunde gesperrt werden. Trotz der örtlichen Umleitung kam es zu Verkehrsbehinderungen.Das Polizeirevier Lörrach (Tel.: 07621 176-500) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls sich zu melden.