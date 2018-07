Lörrach: Zunahme von Einbrüchen in Wohnhäuser - Polizei mahnt zur Wachsamkeit

Im Juni zählte die Polizei im gesamten Landkreis knapp 50 Einbrüche. Über das vergangene Wochenende kamen sieben weitere hinzu - sechs in Weil am Rhein bzw. im Stadtteil Haltingen und einer in Lörrach-Brombach. Die Tatzeiten lagen bis auf wenige Ausnahmen meistens an den Wochenenden. In einigen Fällen stiegen die Täter aus nachts ein, während die Bewohner schliefen. Entweder wurden gekippte Fenster entriegelt oder diese mit mitgebrachten Bohrern aufgebohrt und anschliessend geöffnet.

Bevorzugtes Diebesgut waren fast ausnahmslos Schmuck, Uhren, und Bargeld. Die Art und Weise der Tatbegehung lässt auf überregional agierende und professionelle Einbrecherbanden schliessen. Aufgrund des deutlichen Anstiegs der Einbrüche hat die Polizei ihre Massnahmen zur Bekämpfung dieser Kriminalitätsform intensiviert und tut alles, um dieser negativen Entwicklung entgegenzutreten. Daneben wird die Bevölkerung gebeten, besonders wachsam zu sein und folgende Tipps zu beherzigen:

- Achten sie bewusst auf fremde Personen im Haus oder auf dem Grundstück und sprechen sie diese Personen ggf. an. In aller Regel werden die Objekte vorher ausgekundschaftet bzw. ausbaldowert.

- Schliessen sie ihre Wohnungseingangstür immer zweimal ab. Auch Kellertüren sollten immer verriegelt sein.

- Schliessen Sie ihre Fenster nach Verlassen der Wohnung. Gekippte Fenster oder Balkontüren lassen sich besonders einfach öffnen.

- Tauschen sie sich mit ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern und Schlüssel aus. So können sie bei Abwesenheit "vertreten" und im Notfall schnell erreicht werden.

- Notieren Sie Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen.

- Informieren sie die Polizei, wenn ihnen etwas verdächtig vorkommt.