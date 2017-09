Lörrach und Grenzach-Wyhlen: Zweimal gewaltsamer Widerstand, einmal Trunkenheit am Lenker

Lörrach: Widerstand bei Festnahme - zwei Polizeibeamte verletzt

Am Donnerstagmorgen wurden zwei Polizeibeamte bei einer Festnahmeaktion verletzt. Die Beamten vollstreckten einen Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Mann und erklärten ihm das Prozedere. Der Betroffene wurde immer ungehaltener und beleidigte die Beamten. Als er sich weigerte mitzugehen, wurde ihm die Festnahme erklärt. Daraufhin griff er einen Beamten an und schlug auf ihn ein. Die Beamten konnten den sich heftig wehrenden Mann überwältigen und erlitten hierbei leichtere Verletzungen. Der 23-Jährige wurde anschließend ins Gefängnis eingeliefert und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung angezeigt.

Lörrach: Gewalttätiger Mann attackiert Lebensgefährtin und leistet Widerstand bei Gewahrsamnahme

Nach einem neuerlichen "Ausraster" musste die Polizei am Donnerstagabend einen gewalttätigen Mann in Gewahrsam nehmen. Der 46-Jährige randalierte in den Abendstunden wieder einmal in seiner Wohnung und schlug auf seine Lebensgefährtin ein. Diese flüchtete aus der Wohnung und rief die Polizei. Die kam sofort zum Ort des Geschehens und holte den Mann aus der Wohnung. Da er aggressiv war und weitere Übergriffe androhte, wurde der Gewahrsam angeordnet. Beim Verbringen in die Zelle leistete der 46-Jährige massiven Widerstand und schlug um sich. Er wurde überwältigt und in die Zelle gebracht. Gegen den Mann wurden anschliessend Massnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz in die Wege geleitet.

Grenzach-Wyhlen: Nächtliche Fahrradfahrt in Schlangenlinien - Polizei zieht Fahrer aus dem Verkehr

Fast die halbe Strasse benötigte ein Radfahrer, der am Freitag um 1.30 Uhr in Schlangenlinien durch die Markgrafenstrasse fuhr. Dort war gerade eine Streife unterwegs, der die nicht ungefährliche Fahrweise auffiel. Sie stoppte den Radfahrer und liess ihn ins Röhrchen pusten. Ergebnis: über 1 Promille. Der 52-jährige Mann musste seinen Drahtesel stehen lassen und mit zur Blutprobe. Ausserdem gab es eine Anzeige wegen Trunkenheit im Strassenverkehr.