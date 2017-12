Logistikcluster Region Basel fokussiert auf Innovation und Digitalisierung

Brandausbruch in Zwingen BL sorgt für Feuerwehreinsatz - niemand verletzt

In einem Mehrzweck-Industriegebäude im Industriegebiet Ried in Zwingen kam es am Mittwochabend, 27. Dezember 2017, gegen 17:30 Uhr, zu einem Brandausbruch. Verletzt wurde niemand, es entstand beträchtlicher Sachschaden.