Lonza meldet positiven Start ins Jahr 2018

Die Nachfrage nach Pharmaangeboten in den Bereichen Clinical Development and Manufacturing und Commercial Manufacturing sowie nach Angeboten von Consumer Health seien weiterhin stark. Das ehemalige Capsugel Geschäft, das jetzt zu Lonza Pharma & Biotech und Lonza Consumer Health gehört, entwickelte sich im ersten Quartal gut und zudem verläuft die Integration weiterhin planmässig. Der Produktionsstart in der weltweit grössten Monoanlage für Zell- und Gentherapien in Pearland im Grossraum Houston, Texas (USA), verstärkt die globale Technologiepräsenz und die innovativen Angebote von Lonza. Ausserdem werden Erweiterung der Biologika-Produktion im mittleren Massstab und modernste technologische Fortschritte am Standort Portsmouth, New Hampshire (USA), angekündigt. Schliesslich verkündet die Lonza, dass ein erster Meilenstein für ein positives Halbjahresergebnis 2018 erreicht wurde.