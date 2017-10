Eigentlich blüht es ja im Frühling, aber der Basler Gastro-Herbst stellt alles in den Schatten: Eine Vielzahl von neuen Angeboten entsteht. Im Silogebäude an der Signalstrasse gibt es bald ein neues Restaurant, am Rheinsprung serviert Ferry Tales und an der Güterstrasse geht noch mehr auf als nur die neue Weinbar.