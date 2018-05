"Looping Journey 2": Improvisationen am und im Rhein

Der Chor bâlcanto (Leitung: Abélia Nordmann) und die Stimmperformerin Jeannine Hirzel laden zum Rheinschwimmen ein: Wie hören sich die im Kunstmuseum Basel entwickelten Klänge auf und unter Wasser an? Am Montag, 11. Juni gilt es: Badehose und Schwimmsack einpacken. Treffpunkt ist um 19 Uhr beim Basilisk an der Wettsteinbrücke (Grossbaselseite).

Looping Journey - ein Projekt für neue Musik

Statt nach Noten zu singen, improvisieren die Chöre in den Ausstellungsräumen des Kunstmuseum Basel und lassen sich von den Werken und Dokumenten der Ausstellung «Basel Short Stories. Von Erasmus bis Iris von Roten» inspirieren. Die Improvisationen werden an verschiedenen Stationen zwischen Kunstmuseum und Gare du Nord weiterentwickelt und in Notenbildern festgehalten. Die neuen Chorwerke sind schliesslich als Uraufführungen im Gare du Nord zu hören.