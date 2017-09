Lukas Baumgartner für Engagement in Kinder- und Jugendarbeit ausgezeichnet

Angefangen hat alles vor gut 25 Jahren im freiwilligen Schulsport des Gymnasiums Bäumlihof: Eine Gruppe von Gymnasiasten wird vom legendären Trainer Hans-Ruedi Stoll ins Handballspielen eingeführt. Mit dem Resultat, dass die Jungen in den TV Kleinbasel eintreten. Sie sind noch nicht lange als Spieler im Verein tätig, als sich zwei von ihnen zum Juniorentrainer ausbilden lassen und eine Mannschaft übernehmen. Einer von ihnen ist Lukas Baumgartner (*1975).

Mit seiner Trainertätigkeit entwickelt sich die Juniorenabteilung des TV Kleinbasel weiter. Neben der neuen Kombination von Spieler und Trainer gehört dazu auch die Abkehr vom Einzelkämpfertum hin zum Team, auch ausserhalb des Spielfelds. «Gemeinsames Tätigsein, Aushelfen und füreinander Dasein ohne hierarchische Hackordnung haben sich als Merkmale der Juniorenabteilung etabliert», meinte Laudator Nikolai Iwangoff Brodmann, Präsident des TV Kleinbasel, an der Preisfeier in der Kartäuserkirche. So sei denn auch ein typisches Anliegen für Lukas Baumgartner, dass er nicht alleine geehrt werden möchte, sondern alle Juniorenleiterinnen und -leiter am Preis beteiligen will.

Der Preisträger hat alle Funktionen innegehabt, die ein Verein zu bieten hat, führte Iwangoff aus, doch er steht ungern im Rampenlicht. Er war und ist für die Jugendlichen auch da, wenn die Scheinwerfer erloschen sind. Keine nächtliche Besprechung, kein Telefonat oder Spaziergang ist ihm zu lang, wenn einer seiner Schützlinge Probleme hat. Dass es dabei nicht nur um Handball geht, liegt auf der Hand: Lukas Baumgartner unterstützt und coacht die Jugendlichen auch bei Schwierigkeiten rund um Schule, Ausbildung, Elternhaus und Beziehungen.

Derzeit ist Lukas Baumgartner beim TV Kleinbasel der Trainer der ersten Mannschaft Herren und hat als Assistenztrainer und in der Lagerleitung mit den Jungen zu tun. Ganz im Sinne des Preisträgers endete die Laudatio denn auch mit einem Lob auf alle Juniorentrainerinnen und -trainer des TV, die den Jugendlichen wöchentlich ohne Entgelt wichtige Erfahrungen ermöglichten: gemeinsames Siegen und Verlieren, Trainieren, «Beissen» und «Leiden» und den Wert von gemeinsamen Stunden, Erfolg und Freundschaft.