Basel-Stadt ist definitiv kein bevorzugter Kanton für Autoliebhaber. Regierung und Parlament wollen den motorisierten Verkehr via Gesetz vergraulen, die Strassen der Stadt sind regelmässig verstopft und die Verkehrsführung macht es Anfängern auch nicht gerade leicht. Das spiegelt sich in den Zahlen der ausgestellten Lernfahrausweise für die Kategorie B wieder. Wurden 2011 noch 2'872 solcher Ausweise ausgestellt, waren es 2016 noch 2'378. Tiefststand der vergangenen Jahre war 2014 mit 2'259 ausgestellten Lernfahrausweisen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt gegenüber barfi.ch bekanntgibt.

Die Mobilität bleibt in der selbsternannten Velostadt Basel natürlich gewährleistet, wenn auch mit Hürden. Das Tramnetz ist äusserst dicht, die Schienen aber sind marode und müssen in vielen der kommenden Jahren weiter ausgetauscht werden – wie aktuell am Steinenberg. Und Velofahrer sowie Autofahrer stöhnen gleichermassen, weil sie sich oft dieselben dicht befahrenen Strassen teilen müssen, was täglich zu Konflikten führt.

Ein eigenes Auto wird in Basel schnell teuer

Gehört auch zu Mobility: Ein «Catch a car»-Auto auf dem Barfi während einer Promo-Aktion. ©Keystone

Kommt hinzu: Ein eigenes Auto lohnt sich bereits für viele Mittelständer in Basel-Stadt kaum mehr. Die Steuerbelastung für die Fahrzeuge ist hoch und die Parkraumbewirtschaftung macht einen guten Abstellplatz teuer. Das bedeutet, entweder per Anwohnerparkkarte im Quartier einen der immer rarer werdenden blauen Parkplätze zu besetzen oder sich für gutes Geld in eine Einstellhalle einzumieten. Viele Anfänger greifen zudem für Fahrübungen mangels verfügbarer Wagen deshalb auf die speziellen Carsharing-Angebote wie die von Mobility zurück.

Die Luzerner Firma mit den knallroten Autos erfreut sich seit Kurzem eines florierenden Geschäfts mit Lernfahr-Abos. «In den Kantonen Basel-Stadt und Baselland haben seit Start des Angebots im Februar 2013 3'100 Personen davon Gebrauch gemacht», sagt Mobility-Mediensprecher Patrick Eigenmann. Aktuell seien es 630 Personen, die das Angebot nutzen, was Rekordstand bedeute: «Wir sind weiterhin hoch erfreut über die Nachfrage nach unseren Lernfahrer-Angebot.»

Geteiltes Leid ist halbes Leid

Neulenker-Unfall in der Schweiz: Eine gute Versicherung ist umso wichtiger, wenn die Fahrpraxis noch weitgehend fehlt. ©Keystone

Das hat gute Gründe. Laut Eigenmann geht Mobility davon aus, einen Nerv der Zeit getroffen zu haben, «zumal viele Haushalte gar kein Auto mehr besitzen oder nur noch Automaten fahren.» Die Carsharing-Autos mit den fixen Standplätzen in der ganzen Schweiz haben den Vorteil, dass man sich kein eigenes mehr leisten muss und bequem buchen und einsteigen kann. Ebenfalls stark in Basel vertreten ist die Mobility-Tochterfirma «Catch a Car», die ausser in Basel auch noch in Genf Standorte betreibt. Dieses Angebot ist niederschwellig, die weissen Autos können überall in den blauen Zonen abgeholt oder abgestellt werden.

Wobei die Versicherung letztlich ausschlaggebend ist. Denn beim Autofahren gehört die Praxis ebenso dazu wie die Theorie. Nur wer fährt, lernt auch sicher zu fahren. Die welche ausschliesslich sporadisch mit dem Auto unterwegs sind, gehen dank fehlender Übung immer noch ein grössere Risiko im Stadtverkehr ein, als der erfahrene Lenker. Während sich also ein Teil der Stadtbevölkerung mit ihrem öffentlichen Verkehrsnetz und das Velofahrern über die sinkende Zahl der Neulenker politisch freut, nimmt ein anderes Problem zu: Die Unkenntnis der Verkehrsregeln von vielen Velofahrern ohne Fahrausweis. Denn schliesslich gilt für die dasselbe wie für Neulenker: Übung in Praxis und Theorie gehören gleichermassen zur Verkehrssicherheit. Sei es im eigenen Kleinwagen, im geteilten Cabrio oder auf dem Velo.

Jahr Anzahl Lernfahrausweise Kat B. 2011 2'872 2012 2'631 2013 2'406 2014 2'259 2015 2'501 2016 2'378

Quelle: Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt

