Lysbüchel: Widerstand gegen Pausenplatz auf dem Dach

Heute um 15.30 Uhr reichten Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern, Quartierbewohnerinnen und –bewohner im Hof des Rathauses die Petition «Für einen kindgerechten Pausenplatz auf dem Schulareal Lysbüchel» ein. Sie wehren sich damit gegen den für das Schulhaus Lysbüchel geplanten Pausenplatz auf der Dachterrasse.

Auf dem Dach des Schulhauses plant der Kanton einen Pausenplatz sowie Pausenterrassen. Diese Dachterrasse kann aus Sicht der Petitionäre und Petitionärinnen einen ebenerdigen Pausenplatz nicht ersetzen. Kinder haben in der Pause unterschiedliche Bedürfnisse. Bäume, Klettergerüste und andere für Kinder wichtige Materialien werden auf der Dachterrasse nicht möglich sein. «Zudem ist bereits heute absehbar, dass der Pausenplatz in Zukunft die Vorgaben in Bezug auf Pausenplatzfläche pro Kind nicht erfüllen kann», so das Petitionskomitee. «Schliesslich sind Pausenhöfe auch wichtige Treffpunkte und Spielorte für Kinder ausserhalb der Schulzeit. Dies wird mit einem Pausenplatz auf der Dachterrasse nicht möglich sein, da das Schulhaus ausserhalb der Schulzeiten sowie während den Ferien geschlossen ist».

