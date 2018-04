MCH Group: Neue Organisation für den Betrieb der Beaulieu Lausanne

Die MCH Group betreibt die Messegelände Basel, Zürich und Lausanne und ist mit mehreren Gesellschaften im Bereich Event-Services tätig. Der Betrieb des Standortes Beaulieu Lausanne durch die MCH Group konnte die damit erwarteten Synergien nicht in vollem Ausmass erfüllen. Er gestaltet sich auf Grund der Überschneidung von Verantwortlichkeiten zwischen der MCH Group als Betreiberin und der Fondation de Beaulieu als Eigentümerin des Geländes schwierig. Zudem hat die Abtretung des Theater- und Kongressbetriebs an die Fondation de Beaulieu deren Rolle als Betreiberin und damit die Notwendigkeit einer Klärung der Aufgaben zwischen der MCH Group und ihr verstärkt.

Vor diesem Hintergrund haben Verhandlungen zwischen der MCH Group und dem Stiftungsrat der Fondation de Beaulieu zu Lösungen geführt, die am Standort Beaulieu Lausanne eine bessere Koordination zwischen Betrieb und Veranstaltern und eine Anpassung der jeweiligen Verantwortlichkeiten gewährleisten.

Die MCH Group wird ihre Tätigkeit auf dem Gelände fortsetzen, jedoch nur als Mieterin für ihre eigenen Messen. Die MCH Beaulieu Lausanne SA gibt ihre Tätigkeit als Betreiberin des Messegeländes auf und richtet ihrem Kerngeschäft entsprechend ihre Aktivitäten in Lausanne auf die Organisation ihrer derzeit sieben Eigenmessen: Habitat &Jardin, Comptoir Suisse, Salons des métiers et de la formation, Ilmac Lausanne, Salon de la sécurité, Salon Rendezvous (ex Gastronomia) und Mednat.

Die Fondation de Beaulieu übernimmt den Betrieb des gesamten Geländes, das heisst, das Management und die Vermarktung sowie insbesondere die Vermietung der Räumlichkeitenan externe Veranstalter von Messen, Events und Kongresse am Standort Beaulieu Lausanne.