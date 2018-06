MIBA informiert über Käserei Neubau und wählt neues Vorstandsmitglied

Die anwesenden Mitglieder profitierten zudem von Informationen aus erster Hand über die Aktivitäten, die MIBA 2017 behandelte und umsetzte. Dabei im Vordergrund standen die Interessenvertretung ihrer Mitglieder, insbesondere den Bestrebungen für gerechte Rahmenbedingungen in der Milchproduktion, sowie die Neuausrichtung der Genossenschaft.

Das MIBA-Jahr 2017

Im ersten kompletten Kalenderjahr ohne Milchhandelsaktivitäten direkt unter dem MIBA-Dach ging es um die Neuausrichtung der Genossenschaft. MIBA hat sich zum Ziel gesetzt, die Wertschöpfung der in ihrem Gebiet produzierten Milch zu erhöhen. Sie unterstützt ihre Mitglieder direkt mit einem Angebot an Information/Weiterbildung und Dienstleistungen sowie indirekt über gezielten, gewinnbringenden Investitionen in der Milchwirtschaft. Eine weitere, wichtige Aufgabe der Genossenschaft ist die Interessenvertretung ihrer Mitglieder, insbesondere auf nationaler Ebene. MIBA bringt sich aktiv an der Gestaltung der Rahmenbedingungen in der Milchproduktion ein, sei in den Entwicklungen der AP22+ oder bei Themen wie der Nachhaltigkeit, welche aktuell die gesamte Branche beschäftigt.

Im Jahr 2017 erwirtschaftete MIBA Genossenschaft aus den Liegenschafts- und Beteiligungserträgen sowie den kostenpflichtigen Dienstleistungen für Dritte einen Gewinn, der mehrheitlich für die Entschädigung der Leistungen ihrer Mitglieder verwendet wurde. Somit schloss die Genossenschaft das Geschäftsjahr 2017 mit einem Gewinn von Fr. 59‘025.86 ab. Per 31.12.2017 zählte MIBA Genossenschaft 1‘414 Milchproduzent/innen aus der Nordwestschweiz zu ihren Mitgliedern.

Neubau der Käserei Le Noirmont schreitet voran

Die Bauarbeiten für den Neubau der Käserei, die am Dorfrand von Le Noirmont JU entsteht, konnten im Frühling 2017 aufgenommen werden. Die Rohbauphase wurde Ende 2017 abgeschlossen. Somit kann die Produktion plangemäss Ende 2018 im Neubau aufgenommen werden. Die neue Käserei bietet Potenzial in der Produktion der hauseigenen Spezialitäten und der Käseherstellung für Dritte. Auch soll sie künftig bei der Verwertung von saisonalen Überschüssen Wertschöpfung für die MIBA-Mitglieder schaffen. Nebst der Käseproduktion wird der Neubau eine innovative Schaukäserei enthalten, in welcher Interessierte einen vertieften Einblick in das Handwerk der Käseherstellung erhalten. Dass sowohl der Bund als auch der Kanton Jura das Neubauprojekt unterstützen, wieder-spiegelt die Wichtigkeit der Investition von MIBA in die Zukunft der regionalen Milchverwertung.

Thomas Spring in den Vorstand gewählt

Die Generalversammlung wählte Thomas Spring einstimmig als Vertreter des Wahlkreises 4 «unteres Baselbiet» in den Vorstand. Er folgt auf Christian Jäggi, Biel-Benken BL, der das Amt nach 15 Jahren abgibt. Spring besitzt einen Betrieb in Kleinlützel SO mit 40 Milchkühen und 53 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. Der zweisprachige Meisterlandwirt bildet seit 2015 Lehrlinge aus. Aus dem Vorstand verabschiedet wurde auch der Vertreter der Käsereimilchproduzenten Roger Frossard, Les Pommerats JU. Seine Nachfolge wird im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen an der Generalversammlung 2019 gewählt.