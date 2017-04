Mahnmal der Scheinheiligkeit: Plakette für hingerichtete Hexen am Käppelijoch

Tatsächlich hat das Käppelijoch eine Rolle gespielt, wenn es um den Vollzug mittelalterlicher und spätmittelalterlicher Strafen ging. Verurteilte wurden an Händen und Füssen gefesselt und an dieser Stelle von der Mittleren Brücke in den Rhein gestossen. Manchmal wurden sie auch in einen Sack gesteckt, bevor sie den Fluten anheim gegeben wurden.

Es konnte Frauen und Männer treffen

Auf der Höhe des St.Johann-Quartiers fischte man sie dann wieder aus dem Wasser. Wenn die Verurteilen die Prozedur überlebten, wurden sie zumeist begnadigt und dann aus der Stadt verbannt. Diese Strafe konnte Frauen und Männer treffen. Vorgesehen war sie beispielsweise für Bigamie, Ehebruch, Kuppelei oder Diebstahl.

Das Käppelijoch wurde aber auch für andere Dinge benutzt. So beteten Männer dort die ganze Nacht, bevor sie am Morgen darauf zum Ritter geschlagen wurden. Denn das Käppelijoch ist nichts anderes als eine kleine Kapelle, also die kleinste Form eines Gotteshauses.

Und eine Plakette solls jetzt richten?

Nun soll ebendort eine Plakette angebracht werden, welche an die Hexen erinnert, die in Basel, während des Hexenwahns der frühen Neuzeit, hingerichtet wurden. Es sollen etwa 30 bedauernswerte Frauen gewesen sein. Ausgelöst wurde der Hexenwahn in Europa aufgrund eines hysterischen Teufelsglaubens, der sowohl Katholiken als auch Protestanten umtrieb: Man darf nicht vergessen, dass auch Luther und Calvin die Verfolgung und Verbrennung von Hexen befürworteten.

Der Hammer mit dem «Hexenhammer»

Das berüchtigte Buch «Hexenhammer» (lateinisch: «Malleus Maleficorum») des Dominikaners, Doktors der Theologie und Inquisitors Heinrich Kramer (1440–1505) war eine Art Gebrauchsanweisung für die Hexenverfolgung.

Kramer zog durch die deutschsprachige Welt und verfolgte mit dem Segen der Kirche und der Obrigkeit Hexen. Dabei baute er auf Denunziation, überall, wo er auftauchte, ermutigte er die Bevölkerung dazu, Frauen – und Männer – anzuzeigen, die sich verdächtig verhielten. Das waren durchaus nicht nur Naturheiler und Kräuterfrauen, wie dies heute gerne – romantisierend – verbreitet wird. Vielmehr konnte es jede und jeden treffen, wenn nur ein neidischer oder missgünstiger Nachbar zur Verleumdung schritt.

Gestanden unter Schmerzen

Diese Leute wurden dann verhaftet, gefoltert – sie gestanden unter den Schmerzen natürlich sehr häufig – und dann hingerichtet, meist auf dem Scheiterhaufen. Kramers perfides Modell der Verfolgung wurde in der Menschheitsgeschichte immer wieder angewandt, wenn es darum ging, Minderheiten zu verfolgen. Bis in die Neuzeit hinein.

Es konnte eben alle erwischen, es brauchte nur jemanden, der bereit war, andere zu verleumden. Wahrscheinlich würde dies auch heute noch funktionieren…

Basel war vergleichsweise massvoll

Die regionale Verbreitung der Hexenprozesse und der – oft darauf folgenden – Hinrichtungen war sehr verschieden. In Köln wurden etwa 2'000 Menschen wegen Hexerei hingerichtet, in Mainz sollen es an die 1'500 Opfer gewesen sein.

Basel war – mit seinen etwa 30 Hexenprozessen, auf die Hinrichtungen folgten – also recht massvoll.

Sonst wurde in den alten Zeiten, vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit eben, aber auch am Rheinknie, sehr blutig gestraft. Das ist gut dokumentiert. Verdächtige wurden gefoltert, Menschen wurden wegen Straftaten, die wir heute lässlich finden, öffentlich Gliedmassen abgehackt, Zungen herausgerissen, Augen ausgestochen.

Aufs Rad geflochten

Für schwerere Verbrechen wurden Menschen zum Beispiel alle Knochen gebrochen, danach wurden sie auf ein Rad geflochten, wie man sagte, und litten dann tagelang, bevor der Tod sie erlöste. Öffentliche Enthauptungen, Hängungen, Verbrennungen waren für die Menschen damals nicht bloss normal...

Mit Picknick zur Hinrichtung

Vielmehr galten sie als beliebte Volksbelustigung, zu denen Picknick und Weinschläuche mitgenommen wurden. Jede europäische Stadt schaut auf eine derartige Rechtsgeschichte zurück. Auch in Basel wurden ganz finstere Dinge gemacht. So hat man am 16. Januar 1349 auf der Birsfelder Rheininsel an die 90 Jüdinnen und Juden lebendig verbrannt, auf Druck einiger Zünfte und Banden, weil ihnen die Schuld an der Pest angehängt worden war.

Kulturleistung

Die Menschheitsgeschichte ist blutig und gewalttätig, bis in unsere Zeit hinein. Der Verzicht auf Gewalt und blutige Rache ist eine massive Kulturleistung, eine neuere Entwicklung. Wir können nur hoffen, dass sie Bestand hat. Solange die Zeiten einigermassen sicher sind, es den Leuten einigermassen gut geht, ist es einfacher, Gewaltverzicht einzufordern, als während Krisen, Kriegen, Katastrophen. So viel ist sicher.

Alle Namen ans Rathaus

Wenn nun in vielen Schweizer Städten Plaketten an historischen Bauten und Plätzen angebracht werden, die an Opfer der Hexenverfolgung erinnern, ist dies nichts anderes als moderne Scheinheiligkeit. Da könnten wir von barfi.ch genauso gut fordern, dass die Namen aller Menschen, die zwischen Altertum und Neuzeit in der Region grausam hingerichtet wurden, ans Rathaus geschrieben werden sollten. Wahrscheinlich müsste man dafür eine recht kleine Schrift verwenden, sonst würde wohl keine Wand für die Grösse der Plakette ausreichen.

Unrechtsbewusstsein

Wir können die blutigen und grausamen Geschehnisse nicht wiedergutmachen, wir können – hier und jetzt – hoffentlich verhindern, dass sie sich wiederholen. Aber dafür müssen wir den Tatsachen über die menschliche Natur und unsere Geschichte auch ins Gesicht sehen. Wir müssen erkennen, dass grausame Körper- und Todesstrafen vor 500, 600 Jahren für die Bevölkerung normal waren, es war kein Unrechtsbewusstsein damit verbunden, niemand hat auch nur daran gedacht, dass es anders sein könnte.

Trotz besserem Wissen

Ganz anders verhält es sich mit der Neuzeit, mit dem Holocaust, mit dem Massenmord an den US-amerikanischen Indianer, der bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein dauerte, mit den Völkermorden, die in modernen Bürgerkriegen noch heute begangen werden. Sie geschehen trotz besserem Wissen, trotz dem Unrechtsbewusstsein der Moderne – und sie geschehen dennoch fortwährend.

Unsere heutige Sensibilität

Wenn wir mit einer Plakette am Käppelijoch die Grausamkeiten der frühen Neuzeit beklagen, ist dies nichts als scheinheilig. Dann fordern wir nämlich von unseren Vorfahren rückwirkend ein, dass sie das gleiche Unrechtsbewusstsein hätten haben müssen, das unserer heutigen – schweizerischen – Sensibilität entspricht. Das ist schlicht lächerlich. Und gewissermassen auch eine Verleugnung unserer ganzen fernen Vergangenheit, die wir eben nicht an unseren heutigen Empfindlichkeiten messen können.

Entschuldigung, aber diese Plakette ist doch einfach ein Witz, eine Wohlfühl-Geste für Wohlstandsbürger... Oder was meinen Sie?