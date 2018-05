Maiengasse und Hebelstrasse: Grosses Interesse an neuartigem Vermietungsmodell

Es folgten 420 Bewerbungen für die 55 Wohnungen an der Maiengasse und Hebelstrasse bei der Immobilien Basel-Stadt. Alle bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Bewerbungen wurden gleichwertig in die Auswertung einbezogen. In der Vergabe der Wohnungen mit einem Mietzinsbonus waren grundsätzlich eine Belegungsvorschrift und eine Einkommensobergrenze ausschlaggebend. Es wurden für diese und allen weiteren Wohnungen Kriterien definiert, um eine vielfach durchmischte Bewohnergruppe zu garantieren: Paare mit und ohne Kinder, Einelternfamilien, Singles, Senioren, unterschiedliches Alter und diverse Nationalitäten, etc.

Den Mietinteressenten offeriert Immobilien Basel-Stadt das weitere Auswahlverfahren mitzumachen. In diesen Tagen werden die Mietinteressenten, die in die engere Wahl gekommen sind, um die Einsendung weiterer Belege gebeten. Bis Ende Mai sollen die Verträge zur Unterzeichnung an die Mietinteressenten versendet werden, damit diese ihre Kündigunsfrist einhalten können.

Ein neuartiges Vermietungsmodell bietet einen Mietzins Bonus bei Einhaltung einer Mindestbelegung (vorbehältlich einer Einkommensobergrenze). Dabei gilt, dass die Mindestzahl der Bewohner der Anzahl Zimmer minus eins entsprechen muss. Ein Haushalt mit mindestens drei Personen kann sich beispielsweise auf eine 4,5-Zimmerwohnung bewerben und erhält im Mietvertrag einen Mietzins Bonus. Der Mietzins Bonus gilt für ein Jahr und kann verlängert werden, sofern die Belegungsvorschriften erfüllt sind.

Immobilien Basel-Stadt freut sich über das grosse Interesse an den neuen Wohnungen. Gleichzeitig ist das Auswahlverfahren eine Herausforderung, die wir mit grosser Sorgfalt durchführen, denn wir sind uns bewusst, dass wir leider den meisten Mietinteressenten eine Absage zusenden müssen.