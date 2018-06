Mann in Mehrfamilienhaus beraubt - Schwert und Geld weg

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass an der Türe des 61-Jährigen geläutet wurde. Als er öffnete, drangen plötzlich zwei Unbekannte in seine Wohnung ein und bedrohten ihn. Während einer der Männer die Zimmer durchsuchte, hielt der andere den 61-Jährige in Schach. In der Folge raubten die beiden Geld sowie Stichwaffen und ein Schwert. Anschliessend verliessen die Täter die Wohnung und stiegen einem dunklen Personenwagen (Kombi) mit deutschen Kontrollschildern zu, welcher in der Kleinhüningerstrasse wartete.

Gesucht werden:

1. Unbekannter, 25-30 Jahre alt, ca. 185 cm gross, weisse Hautfarbe, osteuropäischer Typ, trug helle Trainerhose, dunkle Kapuzenjacke, sprach gebrochen Deutsch

2. Unbekannter, 35-40 Jahre alt, ca. 180 cm gross, weisse Hautfarbe, osteuropäischer Typ, Kinnbart, kurze Haare, trug kurze, eventuell graue Hose, blau-weisse Turnschuhe, sprach gebrochen Deutsch

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.