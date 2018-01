Mann verletzt sich mit Messer selbst

Die Polizei wurde am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht zu einer Unterkunft in der Basler Straße gerufen. Dort hatte sich ein 32 jähriger im Flur mit dem Messer selbst verletzt. In seinem Zimmer konnte der Verletzte angesprochen werden. Er ging mit dem Messer in der Hand auf die Polizeibeamten zu und forderte diese auf, zu schießen. Unter Einsatz des Pfeffersprays gelang es, den aggressiven Mann zu überwältigen und die Handschließe anzulegen. Die Verletzungen an seinen Armen mussten im Krankenhaus versorgt werden. Währenddessen stieß er Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den Polizisten aus. Nach seiner Behandlung wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Bereits am frühen Donnerstagmorgen war es wegen dem Mann zu einem Polizeieinsatz gekommen. Den Artikel zu diesem Vorfall finden Sie hier.