Mariateresa Vacalli zu Chief Digital Officer der BKB ernannt

Die Stiftung „Blaues Kreuz beider Basel“ BKbB und der Verein „Multikulturelle Suchtberatung beider Basel“ MUSUB haben sich per 1.1.2018 zusammengeschlossen. Beide Institutionen sind neu an einem gemeinsamen Domizil an der Peter Merian-Strasse 30 in Basel zu finden. Am 12. April ab 18 Uhr findet die Eröffnungsfeier am neuen Standort statt.