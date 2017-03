Marktzulassung der Europäischen Kommission für Actelion-Krebsmittel

Die Marktzulassung basiert auf Ergebnissen einer Studie mit 260 Patienten, wie Actelion am Dienstag mitteilte. In dieser wiesen 77 Prozent der Personen, die mindestens sechs Monate mit dem Gel behandelt wurden, eine klinische Reaktion auf.

Zugelassen hat die Europäische Kommission das Gel zur Behandlung der Hautkrankheit Mycosis fungoides bei Erwachsenen. Die seltene, potentiell lebensbedrohliche Krebserkrankung des Immunsystems verläuft chronisch und schreitet normalerweise langsam voran.

Das Chlormethin-Gel ist in den USA seit 2013 unter dem Handelsnamen Valchlor kommerziell verfügbar. In Israel ist es durch ein spezielles Vermarktungsermächtigungsverfahren seit dem vergangenen Jahr erhältlich. In Frankreich wurde zudem 2014 ein temporäres Autorisierungsprogramm für das Präparat initiiert.