Schweizer Grenzwächter haben letzte Woche einen grösseren Fleischschmuggel aufgedeckt. In einem Auto stiessen sie auf über 100 Kilogramm Frischfleisch. Der Lenker, ein Mongole, war in Begleitung zweier Landsleute. Gemeinsam versuchten sie das Fleisch von Frankreich über eine Nebenstrasse in die Schweiz zu bringen. Der Lenker musste mehrere tausend Franken für den Schmuggel bezahlen.