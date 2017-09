Martin Ritschard wird als neuer Generalsekretär des Justiz- und Sicherheitsdepartements Nachfolger von David Frey

Martin Ritschard, geboren am 8. April 1979, durchlief seine Schulzeit in Basel und studierte an der Juristischen Fakultät der Universität Basel. Er arbeitet seit 2011 als Juristischer Mitarbeiter im Politikreferat des Generalsekretariats und ist seit 2013 stellvertretender Generalsekretär.

David Frey verlässt das Departement auf eigenen Wunsch. Er hat in den vergangenen knapp fünf Jahren das Generalsekretariat des Justiz- und Sicherheitsdepartements erfolgreich reorganisiert.

Die Leitung des Justiz- und Sicherheitsdepartementes bedankt sich bei David Frey für seinen Einsatz als Generalsekretär und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt verfügt über rund 1700 Vollzeitstellen, gegen 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Budget von rund 350 Millionen Franken pro Jahr. Es umfasst die Kantonspolizei Basel-Stadt, die Rettung Basel-Stadt (Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz und Militär), die Bevölkerungsdienste und den Strafvollzug sowie den Rechts- und weitere Stabsbereiche. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ist administrativ zugeordnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Justiz- und Sicherheitsdepartements erbringen zahlreiche Dienstleistungen für die Bevölkerung. Dazu zählen neben den Aufgaben für die Sicherheit und Ordnung beispielsweise das Einwohner- und Zivilstandswesen und das Handelsregisteramt.