Martin Roth ist der neue Polizeikommandant von Basel-Stadt

Oberst Martin Roth setzte sich in einem mehrstufigen Prozess unter insgesamt rund 40 internen und externen Bewerbern durch. In seiner Rolle als Polizeioffizier hat er 18 Jahre Erfahrungen gesammelt. Seit Mitte 2006 ist er bei der Kantonspolizei Basel-Stadt Stabschef und zweiter Stellvertreter des Kommandanten. Zuvor war er Leiter der Abteilung Zentrale Dienste. Vor seinem Eintritt ins Korps hat er Führungserfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt – etwa als Projektleiter in der Entwicklung und Produktmanagement. Als Gesamteinsatzleiter verantwortete er unter anderem die erfolgreiche Planung und Führung des Einsatzes bei der OSZE Ministerratskonferenz 2014 in Basel sowie beim UEFA Europa League Finale 2016. Zudem ist er Stabschef der Kantonalen Krisenorganisation.

Mehr Fusspatrouillen

Martin Roth will mit der Kantonspolizei die sich für die nächsten Jahre abzeichnenden gesellschaftlichen Herausforderungen meistern. Dazu zählt der Technologiewandel, dem das bereits aufgegleiste Projekt «Kapo 2016» Rechnung trägt. Die Bürgernähe will er durch das jeweils richtige Verhältnis von Intervention und Prävention – namentlich mit mehr Fusspatrouillen – stärken. Sodann gilt es, die Kantonspolizei auszurichten auf neue grenzüberschreitende Themen wie Radikalismus oder Terror, aber auch auf demografisch bedingte Fragestellungen, die in den nächsten Jahrzehnten aktuell werden können.

Dies alles lässt sich nicht bewältigen ohne eine zeitgemässe Führungskultur. Nicht zuletzt ist es Oberst Martin Roth in seinem mehrmonatigen Interims-Kommando glaubwürdig gelungen, das Klima im erweiterten Kader der Kantonspolizei spürbar zu entspannen. In diesem Kontext, aber auch mit Blick auf die nun entstandene Vakanz in der Polizeileitung, wird Martin Roth auch deren Organisation und die Zuständigkeiten ihrer Mitglieder in den nächsten Wochen überprüfen.