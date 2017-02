Marx Brothers: weltberühmt mit Wurzeln in der Region

Die Marx Brothers, das sind Chico, Harpo, Groucho, Zeppo und Gummo. Mit richtigem Namen waren dies Leonard, Adolph, Julius Henry, Herbert und Milton Marx.

Wie schon viele vor ihnen, haben die Eltern der Gebrüder Marx den amerikanischen Traum gesucht und sind in die Staaten ausgewandert. Minnie Schönberg, die Mutter, war gebürtige Ostfriesin. Aus unserer Region kam ihr Vater. Der «Frenchie», wie er in Übersee genannt wurde, stammte aus dem Elsass. Sie lebten mit ihren Kindern in New York, wo zumindest ihre Söhne den amerikanischen Traum gelebt haben.

Wie es Geschwistern so eigen ist, besitzt jeder seinen eigenen Charakter und seine eigenen Macken. Damit kokettierten die Marx Brüder gekonnt in ihren Stücken. Jedem Marx seinen eigenen Charakter und darüber hinaus jedem Bruder sein Instrument. Lanciert hatten sie ihre Karriere mit musikalischen Darbietung mit leicht komödiantischen Einschlägen. Über die Zeit wurden die Komik-Einlagen immer stärker. Ihr Spiel wandelte sich zu einer eigentlichen Komik-Show, welche da und dort noch musikalische Auftritte beinhaltete. Diese gaben sie vor der Kamera und auf der Bühne zum Besten.

Den harten Kern der «Marx Brothers» bildeten die drei Brüder Julius Henry (Groucho), Leonard (Chico) und Adolph Albert (Harpo). Sie spielten am längsten und intensivsten zusammen. Weniger in Erscheinung traten die beiden Brüder «Zeppo» und «Gummo». Der eine, Zeppo, trat nur in den ersten 5 Filmen auf. Gummo zog sich seinerseits sehr früh von der Bühne und der Kamera zurück.

Groucho – Julius Henry

Grouche verkörperte den Zyniker. Seine Erkennungsmerkmale waren sein aufgemalter Schnurrbart und die Zigarre im Mundwinkel. Er gab in den musikalischen Einlagen jeweils seine Gesangskunst zum Besten.

Chico – Leonard

Chico gab den Italiener mit spitzem Hut. Er spielte Piano mit seinem ihm einigen komödiantischem Einschlag. Er war Frauen, wie soll man es ausdrücken, nicht abgeneigt. Oder besser gesagt: Kein Rock war vor seinem charmanten italienischen Akzent sicher.

Harpo – Adolph

Harpo, der etwas scheue Harfenist, zeichnete sich durch seine hellroten Löckchen und dem verschmitzten Lächeln aus. Dank seinem grossen pantomimischen Talent, sprach er während den Darbietungen nicht. Seine Autobiografie trägt dann auch den passenden Titel: «Harpo spricht». Sein Mantel bot scheinbar Platz für eine unerschöpfliche Sammlung an Dingen. So zauberte er Hupen sowie auch brennende Kerzen daraus hervor. Seinen bürgerlichen Namen änderte Harpo im Übrigen von Adolph zu Arthur während des zweiten Weltkrieges.

Nach dem 2. Weltkrieg traten die Brüder ihren wohlverdienten Ruhestand an. Einzig Groucho startete noch eine zweite Karriere. «You bet your Life» war die Show, die ihn zu einem der bekanntesten und populärsten Showmaster Amerikas machte.

Unsere Region war also nicht nur Treff- und Tummelplatz grosser Intellektueller, Philosophen und Schreiber, sie brachte indirekt auch durchaus grosse Sympathieträger hervor.

