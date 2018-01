Matthias Schmid-Huberty neuer Verwaltungsdirektor am Swiss TPH

«Es ist für mich eine grosse Ehre, diese Aufgabe am Swiss TPH zu übernehmen», sagt Schmid-Huberty. «Das Institut mit Basler Wurzeln hat einen einzigartigen Ansatz, um die Gesundheit von Menschen rund um den Globus zu verbessern: von der Innovation in der Forschung und der Validierung im Feld bis zur Umsetzung in partnerschaftlichen Projekten vor Ort.»

Komplexe Operationen mit dem IKRK

Schmid-Huberty ist gelernter Betriebsökonom (FH) und absolvierte an der Universität St. Gallen den Executive M.B.L.-HSG in europäischem und internationalem Wirtschaftsrecht. Von 2004 bis 2012 leitete er für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) die Verwaltung in verschiedenen Ländern und lenkte dabei komplexe Operationen im Südsudan, Nordkorea, China, Liberia, Sudan und Georgien. In den vergangenen fünf Jahren beriet er mit seiner eigenen Firma Non-Profit-Organisationen in den Bereichen Management, Governance, Compliance, Anti-Korruption und Betrugsprävention. Schmid-Huberty lebt mit seiner Familie in Basel.

Stefan Mörgeli bleibt Leiter des Neubau-Projektes

Sein Vorgänger Stefan Mörgeli, der Ende 2017 pensioniert wurde, hatte die Verwaltung des Swiss TPH seit 2008 geleitet. Mörgeli wird dem Swiss TPH auch nach seiner Pensionierung weiterhin als Leiter des Neubauprojektes «Belo Horizonte» erhalten bleiben - das Institut zieht im Oktober 2021 ins Bachgrabengebiet nach Allschwil.