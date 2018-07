Maturitätsstatistik des Schuljahres 2017/18 mit 522 Maturandinnen und Maturanden

An den Berufsfachschulen konnten 346 Personen ihr Berufsmaturitätszeugnis in Empfang nehmen, an der Fachmaturitätsschule erhielten 128 Personen das Fachmaturitätszeugnis. Zudem wurden 131 Fachmittelschulabschlüsse erreicht.

Dieses Jahr konnten von den fünf öffentlichen Gymnasien, dem Freien Gymnasium und der Swiss International School 522 Maturitätszeugnisse ausgestellt werden. Das sind wieder deutlich mehr als 2017 (418). An der SIS wurden dieses Jahr erstmals Maturitätszeugnisse erteilt. Der deutliche Anstieg 2018 ist primär die Folge der Schulharmonisierung: Für einen Teil der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten dauert die Ausbildung vorübergehend sechs Jahre (statt der bisher üblichen fünf und zukünftigen vier Jahre). Deshalb beendeten letztes Jahr deutlich weniger Personen ihre Ausbildung am Gymnasium.

57% der gymnasialen Maturitätszeugnisse wurden dabei Frauen ausgehändigt (2017: 56%). Die Erfolgsquote von 98% ist vergleichbar mit dem Vorjahr, wobei der Anteil der Erfolgreichen bei Männern und Frauen fast gleich ist. 19 Maturandinnen und Maturanden haben dabei ein sehr gutes Ergebnis erzielt (Gesamtnote von 5.5 oder besser), 2017 waren es 21. 23% der Gymnasialen Maturitätszeugnisse konnten dabei für Personen ausgestellt werden, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Das ist etwas weniger als 2017 (24%).

Berufsmaturität

Auch bei der Berufsmaturität ist eine Zunahme zu verzeichnen: Die Basler Schulen konnten dieses Jahr 346 Berufsmaturitätszeugnisse ausstellen (2017: 334). Anders als bei der gymnasialen Maturität stellen bei der Berufsmaturität die männlichen Bewerber die Mehrheit, der Frauenanteil beträgt hier lediglich 42%. Die Erfolgsquote liegt bei der Berufsmaturität bei 96%. Die meisten Maturitätszeugnisse ausstellen konnten dieses Jahr die Allgemeine Gewerbeschule Basel und die Schule für Gestaltung mit Total 132. Die Handelsschule des Kaufmännischen Vereins (HKV) hat dieses Jahr 64 Maturitätszeugnisse ausgestellt, die Wirtschaftsmittelschule 88, die Berufsfachschule Basel deren 53, und die Informatikmittelschule 9. Häufigste Fachrichtung war dabei die kaufmännische Berufsmaturität.

Fachmaturität und Fachmittelschulabschlüsse

Bei den Fachmaturitätsprüfungen konnten dieses Jahr 128 Zeugnisse ausgestellt werden – ein klares Wachstum gegennüber 2017 (106). Die Erfolgsquote bei den Fachmaturitätsprüfungen kann noch nicht berechnet werden, da einzelne Personen zwar die Prüfung bestanden haben, aber noch Zusatzleistungen ausstehen (z.B. ein Sprachaufenthalt im Ausland). 48 Schülerinnen und Schüler können ein sehr gutes Prüfungsresultat vorweisen (Notendurchschnitt mindestens 5.5). Auch bei den Fachmaturitäten dominieren die Frauen mit einem Anteil von 64%. Häufigste gewählte Fachrichtungen waren «Soziale Arbeit» und «Gesundheit/Naturwissenschaften».

Den Fachmittelschul-Abschluss erreicht haben 131 der 143 jungen Frauen und Männer. Die Erfolgsquote liegt damit bei 92% (Vorjahr 94%), 68% der Fachmittelschulausweise wurden dabei für Frauen ausgestellt. Häufigste Fachrichtungen waren hier «Pädagogik», «Gesundheit/Naturwissenschaften» und «Soziale Arbeit».