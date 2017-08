Mc Donalds am Barfi: «Der Basler Schönheitsfehler»

Die Baslerinnen und Basler würden nicht mehr gerne bei Mc Donald's essen, berichtete die Basellandschaftliche Zeitung. "Nicht mehr?" Die Filialen müssten Umsatzrückgänge hinnehmen, der Wirteverband sei besorgt. Doch eine wirkliche Liebesbeziehung zwischen unserer Stadt und dem Foodmulti aus den USA gab es, wie barfi.ch recherchierte eigentlich nie. In Basel wurde Ende der 1970er Jahre schweizweit die erste Filiale des Fast-Food-Riesen aus den Vereinigten Staaten eröffnet. Doch der Start war umstritten, die Bevölkerung skeptisch, sogar die Stadtbildkommission schaltete sich ein.

Weltweit eine Ausnahme

Im Juni 1979 war es trotz den Widerständen soweit, der erste Basler Mc Donald’s zog an den Barfüsserplatz. Dort, wo früher die «Farnsburg» stand. Die prominente Adresse in Basel konnte Mc Donalds nur unter der Bedingung beziehen, dass der Ausschank von Alkohol erlaubt war. Ein Novum für die Fast-Food-Kette und damals weltweit eine einmalige Ausnahme. Denn die Liegenschaft gehörte der Warteck-Brauerei und diese vermietete die Liegenschaft nur unter der Bedingung, dass neben Cola auch ihr Bier aus dem Hahnen floss.

Der Artikel aus der Basler Zeitung vom 28. Juni 1979.

Die «Abspeisungsfabrik»

Gerade Willkommen war Mc Donald’s am Rheinknie keineswegs. So fulminant wie erhofft wurde der Start ganz und gar nicht. «Verschleissburgers» titelte die Basler Zeitung den Artikel über die Neueröffnung. Es sei eine «Abspeisungsfabrik, die den Baslern statt richtigen Mahlzeiten ihre "Hembörgers" nahebringen möchte», schrieb der Brückenbauer. Und widerspiegelte so, die Stimmung in der Stadt. Ein Zeitzeuge erinnert sich, dass man von der Qualität der Burger enttäuscht gewesen sei. Da wären die Frikadellen der Grossmutter wesentlich schmackhafter gewesen.

Einweggeschirr vs. Mehrweggeschirr

Auch das eingesetzte Einweggeschirr war schon damals ein wesentliches Thema. Die Basler Zeitung kritisierte den« Verpackungsverschleiss, der enorm» sei. Guido Rauch, Basler Geschäftsführer der Burgerkette, entgegnete auf die Vorwürfe, dass die Filiale – dank des Einweggeschirrs –keine Geschirrspülmaschine brauchte.

Kritik an kurzer Ausbildung

Die Filiale wurde inmitten des Kalten Krieges eröffnet und so war laut der Basler Zeitung der Erfolg von McDonalds in der westlichen Welt kein Zufall: «Das Unternehmen ist ein Musterbeispiel kapitalistischer Produktion: Maschinen werden hier nicht eingesetzt, um die Arbeit zu erleichtern, sondern um die Kosten niedrig zu halten». Zudem benötigten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur eine einwöchige Schulung.

«Scheusslich»

Doch nicht nur das moderne Essen stiess Herr und Frau Basler vor den Kopf. Wie überall auf der Welt prangte an der Fassade das Logo von Mc Donald’s. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch der Fast Food-Riese hielt die Bestimmungen des Denkmalschutzes nicht ein. Das Logo war reliefartig gestaltet, was nicht erlaubt war. Die «ohnehin auffällige Graphik macht auf den Betrachter einen sehr aufdringlichen Eindruck», schrieb die Basler Zeitung. «Scheusslich», sei das Logo, sagte René Netz, Präsident der Staatlichen Heimatschutzkommission.

«Die Beiz hat ihre Fassade auf amerikanische Art verunstaltet und sich dabei über erlassende Bestimmungen kalten Armes hinweggesetzt», schreibt der Brückenbauer. Die Folge waren Reaktionen von der Denkmalpflege und dem Präsidenten der Heimatschutzkommission. Das global verwendete Logo musste ausschliesslich für Basel geändert werden.

«In kulinarisch anspruchslosen Ländern»

Der Brückenbauer brachte die Debatte damals auf den Punkt und aus Sicht der rechtschaffenen und traditionsbewussten Basler: «Es ist zu hoffen, dass man den Verantwortlichen dieser nicht unbedingt sehr notwendigen Beiz klar zu erkennen gibt, dass zwischen Basel und Chicago starke Unterschiede bestehen, und dass bei uns nicht Rücksichtslosigkeit, sondern ganz im Gegenteil Rücksicht und Anstand auch solchen Firmen erwartet wird, denen der Erfolg in kulinarisch anspruchslosen Ländern in den Kopf gestiegen ist.»

