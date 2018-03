Mehr Cargobikes für Basel – «City Hub» soll dieses Frühjahr noch lanciert werden

Anfang Jahr lancierten Pro Innerstadt Basel und das Amt für Mobilität gemeinsam das Projekt «Work By Bike». Gegen geringe Gebühr von 800 Franken erhalten Gewerbetreibende ein Cargobike zur Verfügung gestellt, das sie ein Jahr lang testen können. Das Interesse des lokalen Gewerbes ist gross: Es gingen so viele Bewerbungen ein, dass an Stelle der geplanten zehn nun 15 Cargobikes zur Verfügung stehen. Insgesamt wurden 17 lokale Unternehmen nominiert, darunter zahlreiche Gastronomie- und Lebensmittelbetriebe sowie Floristen, ein Schreinerbetrieb und ein Fotograf. Vier der insgesamt 17 Unternehmen teilen sich jeweils zu zweit ein Cargobike. Die Bewerbungen von zwölf weiteren Gewerbebetrieben konnten nicht berücksichtigt werden.

Vergangene Woche konnten sich die teilnehmenden Unternehmen im Rahmen einer Startveranstaltung ihr Wunschfahrzeug aussuchen. Pro Innerstadt Basel und das Amt für Mobilität bestellen die Cargobikes nun entsprechend – voraussichtlich ab Ende April werden diese einsatzbereit sein. Die Unternehmen können ihr Cargobike nach Ablauf der Testphase auf Wunsch zu einem Vorzugspreis übernehmen.

Die Stadt-Logistik erhält durch ein weiteres Projekt neue Impulse: Noch im Frühjahr 2018 wird das City Hub Basel in Betrieb genommen. Das City Hub Basel ist eine Güterumschlagsfläche auf dem Areal Güterbahnhof Wolf und bietet den Logistikunternehmen die Möglichkeit, ihre Sendungen am Stadtrand zu bündeln und auf der letzten Meile mit stadtverträglichen Verkehrsmitteln wie beispielsweise dem Velo, dem Cargobike oder mit Elektro-Lieferfahrzeugen ans Ziel zu transportieren.