Mehr Sicherheit und besserer Verkehrsfluss für Basel

Die Haltestellen der Tramlinie 3 und die Bushaltestelle der Linie 31/38 an der Strassburgerallee sollen komfortabler gestaltet werden. Der Regierungsrat hat deshalb den entsprechenden Ratschlag an den Grossen Rat überwiesen.

Die Burgfelderstrasse und die Missionsstrasse gehören bedeutenden Verkehrsachsen für den Nordwesten von Basel. Zudem sind sie wichtige Notfallachsen für Polizei, Feuerwehr und Sanität. Derzeit verschmälern jedoch die auf beiden Strassenseiten parkierten Autos die Strassen stellenweise so sehr, dass neben Lastwagen auch Rettungsfahrzeuge nicht an einem entgegenkommenden Tram oder Lastwagen vorbeikommen. Ein notwendiges Ausweichmanöver könnte so den ganzen Verkehr behindern. Vor allem im Morgen- und Feierabendverkehr bilden sich Rückstaus, die vor allem den öffentlichen Verkehr behindern. Zudem müssen Velofahrende an diesen Stellen gefährlich nahe an den parkierten Autos vorbeifahren.

Im Rahmen der anstehenden Sanierung sollen der Verkehrsfluss verbessert und die Verkehrssicherheit erhöht werden. Damit die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden sich nicht gegenseitig behindern, braucht es in der Burgfelderstrasse und der Missionsstrasse breitere Fahrbahnen. Der vorliegende Ratschlag sieht vor, 124 Parkplätze so anzuordnenund weitere 90 Parkplätze müssen aufgehoben werden. Die aktuellen Richtlinien für Verkehrssicherheit und das Behindertengleichstellungsgesetz für den Umbau von Tramhaltestellen wurden dabei so ausgelegt, dass so viele Parkplätze wie möglich erhalten bleiben.

Um das Spalentor und am Burgfelderplatz wird die Verkehrsführung sicherer gestaltet

Am Burgfelderplatz erhalten die Velofahrende bei der Tramhaltestelle Burgfelderplatz in beide Richtungen eigene Velostreifen. Zudem können vor dem Ladeneingang der Migros Burgfelder Velos künftig geordnet abgestellt werden. In der Missionss- und der Burgfelderstrasse werden dreizehn Bäume gepflanzt. Somit wachsen 123 Bäume entlang dieser Achse. Von der Missionsstrasse her kommende und nach links abbiegende Fahrzeuge warten neu vor der Ampel auf den Tramschienen, wodurch sie die nach rechts abbiegenden Autos und die Velofahrenden nicht mehr behindern sollten.

Historische Spalenvorstadt erhält Pflästerung und direkte Veloverbindung

Die historische Umgebung um das Spalentor soll künftig auch im Strassenbelag ihre Entsprechung finden. Deshalb wird das Trottoir gemäss Gestaltungskonzept Innenstadt zwischen Spalentor und Schützenmattstrasse mit Rheinwacken gepflästert und die Fahrbahn asphaltiert. Damit die Trottoirflächen so eben wie möglich sind, werden die Wackensteine handverlesen und flach geschliffen.

Sämtliche Tramhaltestellen auf der Achse und die Bushaltestelle Strassburgerallee werden so umgestaltet, dass ein stufenloses Ein- und Aussteigen direkt vom Trottoir in die Trams möglich wird. Menschen im Rollstuhl oder mit einer Gehbehinderung können so den öffentlichen Verkehr ohne Hilfe nutzen, aber auch für ältere Menschen oder solche mit Kinderwagen steigt der Komfort. Die Haltestellen müssen teilweise verschoben werden, damit alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. So muss zum Beispiel die Haltestelle Spalentor aus der Kurve neben dem Stadttor um einige Meter stadteinwärts in die Spalenvorstadt verlegt werden, da sonst der vom Behindertengleichstellungsgesetz definierte kleine Abstand zwischen Haltekante und Tram nicht eingehalten werden kann. Zudem ermöglicht diese Haltestellenverschiebung eine sichere Veloführung, so dass Velofahrende künftig direkt durch die Spalenvorstadt in Richtung Innenstadt fahren können und keinen Umweg mehr über den Petersplatz nehmen müssen.

35,9 Mio. sollen die Kosten für die Erneuerung der Burgfelderstrasse, der Missionsstrasse und der Spalenvorstadt betragen. Davon entfallen rund 11,5 Millionen Franken auf die ohnehin notwendige Sanierung der Gleise. Nicht eingerechnet sind die Kosten für die Sanierung der unterirdischen Leitungen durch IWB. Sollte der Grosse Rat dem Projekt zustimmen, beginnen die Bauarbeiten frühestens Ende 2020.