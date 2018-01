Mehrere Delikte halten die Polizei unserer Nachbarn in Deutschland auf Trab

Einbruchversuche und Einbrüche in Weil am Rhein, Bad Bellingen, Eimeldingen, Schliengen, Binzen und Lörrach

Über einen ca. zwei Meter hohen Balkon drangen Unbekannte zur einer Wohnung in der Straße "Im Winkel" in Weil am Rhein vor. Allerdings gelang es hier nicht, in die Räumlichkeiten zu kommen. Hebelspuren an einem Fenster waren feststellbar. Das Ganze muss am Freitagabend von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr passiert sein.

Erfolglos für die Einbrecher blieb ein Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus im Erlenweg. Hier hielt das Fenster dem Gewaltakt stand. Die Tat wurde am Freitagabend gegen 21:00 Uhr bemerkt.Ebenso am Freitagabend wurde ein Einbruch in ein Haus in Bad Bellingen, Am Lielberg, festgestellt. Ein aufgebrochenes Fenster und ein durchwühltes Haus ließen auf die Tat schließen. Das eventuelle Diebesgut ist noch unbekannt.

In eine Erdgeschosswohnung in der Jurastraße in Einmeldingen wurde von Freitagabend bis Sonntagmorgen eingebrochen. Vermutlich durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten der oder die Täter in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Sämtliche Zimmer wurden durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

In Schliengen drangen Unbekannte in einen Bungalow in der Straße "Im Rudingarten" ein. Über eine aufgehebelte Terrassentüre betraten der oder die Täter das Haus. Auch hier wurden alle Räume durchsucht. Über das mögliche Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Tatzeit lässt sich in diesem Fall auf Samstag 17:00 Uhr bis 19:45 Uhr eingrenzen.

Ebenfalls am Samstag, die Zeit von 19:55 Uhr bis 20:30 Uhr nutzen Unbekannte, um in ein Haus im Birkenweg einzudringen. Nachdem die Versuche misslangen, ein Fenster und eine Schiebetüre aufzubrechen, wurde ein Scheibe des Wintergartens eingeschlagen. Durch die Öffnung konnten der oder die Täter über einen dort vorgefundenen Gartenstuhl ins Haus einsteigen. Das komplette Obergeschoss und auch Räume Erdgeschoss wurden durchsucht. Hier fielen den Tätern ein Ring und ein Laptop in die Hände. Seitens der Täterschaft wurden mehrere Fenster und Türen geöffnet, möglicherweise um sich Fluchtmöglichkeiten zu sichern und besser Geräusche wahrnehmen zu können. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, da zunächstnicht klar war, ob die Täterschaft noch im Haus ist.

In der Straße "Im Berg" waren Einbrecher am Samstag ebenfalls zu Gange. Die Balkontüre hielt dem ersten Aufbruchversuch stand, weshalb das Wohnzimmerfenster aufgehebelt wurde. Nachdem hier aus alles durchwühlt worden war, nahmen die Täter 10 Schweizer Franken mit. Die Tat geschah in der Zeit von 16:50 Uhr bis 19:30 Uhr.

Wegen eines Luftzuges wurde am Samstag ein Hausbesitzer aus Tumringen auf einen Einbruchsversuch aufmerksam. Als er der kalten Luft nachging, musste er feststellen, dass am Türrahmen der Terrassentüre mehrere Einkerbungen vorhanden waren. Infolge dieser Beschädigungen schloss die Türe nicht mehr richtig. Die Tatzeit kann auf Freitagmorgen bis Samstag, 17:00 Uhr eingegrenztwerden.

Unfall mit leicht verletzter Person in Lörrach

Am Freitagmittag wurde bei einem Unfall an der Kreuzung Schiller-/Brühl-/Zeppelinstraße eine 45-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Kurz nach 12 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Zeppelinstraße von der Hauptstraße kommend in Richtung Baumgartnerstraße und wollte die Kreuzung geradeaus in die Brühlstraße überqueren. Dabei beachtete er einen auf der Schillerstraße in Richtung Basler Straße fahrenden VW nicht und es kam in der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 45-jährige VW-Fahrerin wurde leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Lörrach angefordert. Die kam mit einem Fahrzeug und drei Mann zur Unfallstelle und reinigte sie.

Autoaufbruch in Grenzach - Wyhlen

Am frühen Montagmorgen, gegen 0.35 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen unbekannten Mann, der gerade versuchte, die Fahrzeugtüre seines in der Albert-Schweizer-Straße abgestellten Wohnmobils zu öffnen. Diese war jedoch verschlossen und der Unbekannte verließ den Carport wieder. Daraufhin verfolgte ihn der Zeuge und sah den Mann auf dem Fahrersitz eines in der Mozartstraße geparkten Autos. Als ihn der Zeuge ansprach, flüchtete der Mann in Richtung Bahnlinie. Er konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,90 m groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, trug graue Strickmütze, helle Jeansjacke, helle Jeans, weißeSchuhe, sprach mit osteuropäischem Akzent. Eine Fahndung nach ihm verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen entgegen (07624/98900).

Betrunkener will zweiten Hamburger und schlägt nachBedienung

Ein stark alkoholisierter junger Mann bestellte in einem Restaurant in der Nacht zum Sonntag gegen 00:30 Uhr einen Hamburger. Diesen bekam er in einem Karton überreicht. Er aß auf und ging dann zu zwei Mitarbeitern. Diesen zeigte er den leeren Pappkarton und verlangte nach einem Hamburger, da ihm die Schachtel ohne Inhalt übergeben worden sei. Da die Mitarbeiter aber gesehen hatten, dass er diesen zuvor gegessen hatte, kamen sie seinem Ansinnen nicht nach. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Betrunkene einem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht schlug. Hieraufhin wurde die Polizei verständigt. Der junge Mann wurde in die Obhut eines Bekannten übergeben, da er aufgrund seines Alkoholkonsums dem ganzen Geschehen kaum folgen konnte. Gegen den 27 jährigen wird wegen Körperverletzung und Betrugs ermittelt.