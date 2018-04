Mehrere Einsätze für die Polizei unserer deutschen Nachbarn

Körperverletzung in Lörrach

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Lörrach eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Gaststätte, bzw. wenig später vor der dortigen Sparkasse gemeldet. Ersten Angaben von Zeugen entsprechend sei es in der Gaststätte zu einem ersten Streitgespräch gekommen, woraufhin man sich gemeinsam auf die Strasse begab. Dort seien die Beteiligten aufeinander losgegangen. Ein Verletzter musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen zu Geschehnissen in der Gaststätte, sowie zur eigentlichen Auseinandersetzung auf der Strasse, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach zu melden unter Telefonnummer +497621-176500.

Rettung von Entenküken

Am Samstag, 28.04.2018, meldeten gegen 15.30 Uhr Anwohner eine im Kanal schwimmende Entenfamilie. Den Küken drohe, in den Rechen des dortigen Kraftwerks getrieben zu werden. Sie hätten auf Grund der baulichen Gegebenheiten keine Möglichkeit, den Kanal selbständig zu verlassen und seien wegen des andauernden Kampfs gegen die Strömung bereits erschöpft. Durch eine Streife des Polizeireviers Lörrach wurde der Kanal daraufhin überprüft und die Entenmama samt 8 Küken festgestellt. Da nach Einschätzung der Anwesenden der Tod der Entenküken drohte, begab sich einer der Beamten bauchnabeltief in das Wasser und rettete unter Hilfe eines zugeführten Keschers 7 der Entenbabys. Ein bereits weit abgetriebenes Küken konnte von einem kleinen Jungen, der glücklicherweise seinen eigenen Kescher geholt hatte, aus dem Wasser gefischt werden. Leider konnte keine geeignete Stelle gefunden werden, an der die Tiere auf die Abholung durch die Mutter hätten belassen werden können. Aus diesem Grund erklärte sich das Tierheim zur Aufnahme und Aufzucht der Tiere bereit.

Verkehrsrowdy in Grenzach-Wyhlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wenige Minuten vor Mitternacht, fuhr ein dunkler Geländewagen immer wieder die Hauptstrasse in Grenzach auf und ab. Hierbei wurde das Fahrzeug derartig beschleunigt und abgebremst, sodass die Reifen zu quietschen begannen. Nach derzeitigem Sachstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Verkehrsteilnehmer durch dieses Fahrverhalten gefährdet worden sind. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +497623/7404-0 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

Mehrfacher Einsatz mit Betrunkenem in Maulburg

Gleich mehrfach beschäftigte am 27.04.2018 ein 50-jähriger Mann die Beamten des Polizeireviers Schopfheim. Zunächst wurde er am Vormittag, gegen 11.54 Uhr, regungslos durch einen Anwohner der Straße Im Mussacker in dessen Garten liegend aufgefunden. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte hierbei feststellen, dass der Mann derart stark betrunken war, dass das Rote Kreuz hinzugezogen werden musste, welches den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbrachte.

Um 21.19 Uhr ging beim Polizeirevier wiederum die Mitteilung über eine stark betrunkene Person im Bereich des Bahnhofs Schopfheim ein, welche dort auf die Gleise oder die Strasse zu fallen drohte. Vor Ort konnte durch die Polizeistreife wiederum der oben genannte 50-Jährige angetroffen werden. Dieser musste erneut ärztlicher Versorgung zugeführt werden, was dazu führte dass der Mann in eine Fachklinik eingewiesen wurde

Abifeier in Schopfheim schlägt über die Stränge

Eine zu laute Feier rief am 27.04.2018 mehrfach Beamte des Polizeireviers Schopfheim auf den Plan. Bereits gegen 18.20 Uhr mussten die Beamten ausrücken, da sich Anwohner eines an der Wiese gelegenen Grillplatzes beim Wohngebiet Im Brehmt über viel zu laute Musik beschwerten. Vor Ort trafen die Beamten auf eine Gruppe Abiturienten, welche an der Örtlichkeit das Ende ihrer Prüfungen feierte. Die Gruppe wurde durch die Beamten zur Ruhe ermahnt und konnte zunächst ihre Feier fortsetzen.

Gegen 23.04 Uhr gingen erneut Beschwerden mehrerer Anwohner ein, welche sich abermals über den von der Feier ausgehenden Lärm beschwerten. Die Feier musste in der Folge durch die Polizei beendet werden, woraufhin Ruhe einkehrte.