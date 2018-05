Mehrere Polizeieinsätze bei unseren Nachbarn

Lörrach: Heftiger Streit unter Schwarzafrikanern

Am Donnerstagabend teilten Passanten der Polizei mit, dass sich beim Busbahnhof mehrere Personen heftig streiten würden und eine Eskalation drohe. Daraufhin rückten vier Streifen an und trafen auf eine Gruppe Schwarzafrikaner, die sich feinselig gegenüberstanden. Mit Hilfe eines der Anwesenden konnte herausgefunden werden, dass sich zwei Männer heftig gestritten hatten und kurz davor waren, aufeinander loszugehen. Daraufhin mischten sich Umstehende ein. Einem gelang es, die Streitenden bis zum Eintreffen der Polizei auf Distanz zu halten. Alle Personen wurden kontrolliert und den Streithähnen anschliessend ein Platzverweis erteilt. Etliche Passanten verfolgten das Geschehen aus nächster Nähe.

Grenzach-Wyhlen: Senior ohne Führerschein unterwegs

Völlig uneinsichtig verhielt sich ein 82-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Wyhlen. Einer Polizeistreife kam in der Heinrich-Heine-Strasse ein Ford entgegen, an dessen Steuer ein 82-jähriger Mann sass, von dem sie wussten, dass er keinen Führerschein mehr hat. Die Beamten wendeten, fuhren hinterher und sichteten den Ford in einer Seitenstrasse. Bei der anschliessenden Kontrolle gab der Senior an, dass er ja eigentlich im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, die ihm aber zu Unrecht entzogen wurde. Diese Argumentation zog jedoch nicht. Stattdessen beschlagnahmten die Beamten den Autoschlüssel und zeigten den Senior wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.

Mülheim: Mit über 1,8 Promille und ohne Führerschein

Am frühen Freitagmorgen, 25. Mai, gegen 0.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pkw mit auffälliger Fahrweise auf, welcher vor dem Streifenwagen auf der B3 von Hügelheim kommend in Richtung Müllheim bis hin zum Polizeirevier in der Schwarzwaldstrasse fuhr. Der 25-jährige Pkw-Lenker wurde direkt vor der Haustüre des Reviers überprüft. Der junge Mann lenkte seinen Wagen mit über 1,8 Promille. Auf die Frage nach dem Führerschein entgegnete der 25-Jährige, dass er noch nie einen besessen hätte. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Binzen: Rennradfahrer leicht verletzt, 6000 Euro Sachschaden

Wie rau die Sitten im Strassenverkehr mitunter sind, zeigte ein Geschehnis am Donnerstagnachmittag auf der B3 bei Binzen. Ein 58-jähriger Mann befuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Rennrad die B3 aus Richtung Haltingen kommend in Richtung Eimeldingen. Dabei soll ihm ein aus Binzen kommender Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen haben, so dass er sein Rad abbremsen musste. Anschliessend fuhren Mercedes und Rennrad hintereinander aus dem Kreisel heraus in Richtung Eimeldingen. Dabei soll der 62-jährige Mercedesfahrer sein Auto ohne Not abgebremst haben, so dass der hinterherfahrende Radfahrer ebenfalls stark abbremsen musste, um ein Auffahren zu vermeiden. Als der Mercedes-Fahrer an einer Ampel anhalten musste, fuhr der Radler links neben das Auto. Es folgte ein Disput zwischen den beiden Männern. Beim Losfahren soll der Radfahrer mit der flachen Hand auf die Motorhaube geschlagen haben. Im weiteren Verlauf kollidierten beide Beteiligte, wobei der Radler stürzte und sich verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligten und sucht Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein zu melden (00497621-98000).