Mehrere Vorfälle im Deutschen Grenzgebiet

Lörrach: Streit vor Einkaufsmarkt eskaliert

Am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einkaufsmarkt in der Lörracher Innenstadt gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Die Ordnungshüter trafen vor Ort auf zwei 19- und 20-jährige Männer, die mit einem 27-jähriger Security-Mitarbeiter in Streit geraten waren. Nach Sachlage hatte der Sicherheitsangestellte zuvor den beiden jungen Männern den Zutritt zum Einkaufsmarkt verwehrt, worauf sie ihn beleidigt haben sollen.

Offenbar spuckte der 20-Jährige den Security-Angestellten an, worauf es eine Ohrfeige setzte. Daraufhin soll der 20-Jährige versucht haben, auf seinen Gegner einzuschlagen. Die Beamten trennten die Streitenden und erteilte den beiden jungen Männern einen Platzverweis. Nun laufen Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Lörrach: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Am Dienstagmittag kam es an der Kreuzung Schiller-/Kreuzstrasse zu einem Unfall, bei dem eine 50-jährige Radfahrerin verletzt wurde.

Gegen 12 Uhr befuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Auto die Schillerstrasse in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Kreuzstrasse übersah sie eine dort fahrende 50-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoss. Dabei zog sich die 50-Jährige Verletzungen unbekannten Ausmasses zu. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschliessend in ein Krankenhaus gebracht.

Lörrach-Brombach: Wohnungseinbruch im Hugenmattweg

Am Dienstagnachmittag wurde zwischen 15.30 Uhr und 19.40 Uhr in eine Wohnung im Hugenmattweg eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten gewaltsam über die Balkontüre in das Wohnungsinnere und durchwühlten dort diverse Schränke nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach entgegen.

Lörrach-Hauingen: Junge Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und kracht in Betonwand - zwei Verletzte, Auto schwer beschädigt

Am frühen Mittwochmorgen verunglückte auf der B 317 eine junge Autofahrerin. Sie fuhr kurz nach 3 Uhr von Lörrach in Richtung Steinen. Im Bereich des "Hauinger Trogs" verlor sie vermutlich aufgrund vollständig abgefahrener Vorderreifen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen die Seitenwand des "Hauinger Trogs". Die 20-Jährige sowie ihr 25-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Lörrach: Vandalismus größeren Ausmaßes in der Silvesternacht im Bereich der Wintersbuckstraße - Polizei bittet um Hinweise

Ein Bild der Verwüstung bot sich am Neujahrstag in der Wintersbuckstraße im Bereich der dortigen Schulen. Unbekannte Täter verübten dort in der Silvesternacht an drei Schulen diverse Sachbeschädigungen und brachen in eine Sporthalle ein.

Im Bereich des Vorplatzes der Haus- und landwirtschaftlichen Schule rissen die Täter mehrere Laternen aus dem Boden, beschädigten Rollläden, schlugen Scheiben ein, traten eine Regenrinne platt und warfen Fahrräder herum. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro.

Im Bereich der Albert-Schweitzer-Schule rissen die Täter mehrere Verkehrsschilder aus ihrer Verankerung und richteten hierdurch Sachschaden von etwa 2000 Euro an.

In der Pestalozzi-Sporthalle wurde mit einem Stein die Glasscheibe des Eingangs eingeschlagen. Danach betraten die Täter die Halle und warfen vorgefundene Kleidungsstücke herum. Zudem rissen sie einen Mülleimer aus der Verankerung und warfen diesen gegen eine Mauer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

An der Gewerbeschule in der Gretherstraße wurden mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Hier entstand Sachschaden etwa 1500 Euro.

Auf Höhe der Heithemstraße rissen die Täter zwei Pfosten aus der Verankerung, wodurch Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand.

Bei einem Imbiss in der Heithemstraße wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, Sachschaden etwa 1000 Euro.

Auf Höhe des Heinrich-Böll-Wegs wurden an zwei geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Nach Aussage eines Zeugens bemerkte er gegen 23.30 Uhr auf dem Vorplatz der Schule mehrere männliche Jugendliche, die randalierten und herumbrüllten und dann auf der Wintersbuckstraße in Richtung Norden weiterzogen.

Die Polizei geht davon aus, dass sämtliche Taten von derselben Gruppe verübt wurden und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei den Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach entgegen