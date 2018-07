Mehrere Vorfälle während des Wochenendes: Polizei Basel-Stadt sucht Zeugen

Brandfall mit verletzten Personen

Am 29.06.2018, gegen 23.00 Uhr kam es in den Familiengärten am Bettingerweg zu einem Brandfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass beim Grillieren plötzlich die Gasflasche in Brand geraten war. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Diese mussten durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt kurz darauf gelöscht werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft. Ein technischer Defekt an der Gasflasche wird nicht ausgeschlossen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Brandfall in einem Einfamilienhaus

Am 30.06.2018, um 18.00 Uhr, kam es Im Langen Loh, nahe der General Guisan-Strasse, in einem Einfamilienhaus zu einem Brandfall. Es wurden keine Personen verletzt. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Bewohnerin des Hauses starken Rauchgeruch aus dem Keller wahrgenommen hatte. Sie verständigte die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt, welche den Brand in kurzer Zeit löschen konnte. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Festnahmen nach gewalttätiger Auseinandersetzung

Am 30.06.2018, um 15.15 Uhr, kam es in der Elisabethenanlage beim Pavillon zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann. Beide Personen wurden dabei verletzt. Sie wurden festgenommen.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass Passanten die Polizei verständigten, weil im De-Wette Park zwischen einer Frau und einem Mann eine gewalttätige Auseinandersetzung stattfand. Dabei hatte die Frau eine zerbrochene Flasche und der Mann eine Stichwaffe verwendet und sich gegenseitig beim Streit verletzt. Die Frau musste in der Folge durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen und behandelt werden. Beide Personen, eine 41-jährige Rumänin und ein 40-jähriger Rumäne, wurden festgenommen.

Der genaue Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Todesfall

Am 30.06.2018, nach 17.30 Uhr, wurde durch Passanten ein im Rhein treibender, lebloser Mann festgestellt und an der Uferstrasse aus dem Wasser geborgen. Trotz sofortiger Reanimation durch die Passanten konnten die zugezogenen Rettungskräfte der Sanität nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie die Abklärungen der Kriminalpolizei und des Instituts für Rechtsmedizin ergaben, verstarb der Mann während des Rheinschwimmens an einer natürlichen Todesursache.

Weitere Angaben werden aus Gründen der Pietät und aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht gemacht.