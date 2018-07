Mehrere Zwischenfälle in Deutschland nahe Basel

Weil am Rhein: Fußgängerin wird von Auto angefahren und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Weil-Friedlingen wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Die 72-jährige Frau überquerte kurz nach 11 Uhr die Hauptstraße in Höhe der Klybeckstraße. Nach Schlage achtete sie nicht auf den fließenden Verkehr und wurde von einem Auto gestreift, das von der Blauenstraße nach links in die Hauptstraße einbog. Die Fußgängerin fiel um und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war rasch am Unfallort, kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. Zwecks Klärung des genauen Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein zu melden (00497621-98000).

Lörrach: Rauschgiftfund nach nächtlicher Ruhestörung

Am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr teilte ein Bürger mit, dass beim Friedhof in Stetten Personen lärmen und die Nachtruhe stören. Eine Streife schaute nach dem Rechten und entdeckte zwei junge Männer, die auf einer Parkbank saßen und Urheber des Lärms waren. Sie wurden kontrolliert und zur Ruhe ermahnt. Dabei fiel den Beamten Cannabisgeruch auf, worauf die Männer durchsucht wurden. Einer versuchte heimlich etwas wegzuwerfen, was die Beamten jedoch bemerkten. Bei dem Gegenstand handelte es sich um ein Tütchen mit knapp zwei Gramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 19-Jährige angezeigt.

Lörrach: Größerer Rauschgiftfund bei Verkehrskontrolle

Am späten Donnerstagabend ging der Polizei ein mutmaßlicher Rauschgiftdealer ins Netz. Um 22.30 Uhr fiel einer Streife am Ende des Josef-Pfeffer-Weges ein geparktes Auto auf, in dem zwei Männer saßen. Sie wurden kontrolliert und das Auto durchsucht. Im Fußraum entdeckten die Beamten eine Plastikbox mit knapp 80 Gramm Marihuana-Blüten und in der Mittelkonsole weitere Rauschgiftutensilien. Des Weiteren wurden 28 TÜV Plaketten mit Gültigkeit bis zum Jahr 2020 aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Woher die Plaketten stammen, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Rheinfelden: Autofahrerin fährt Fahrradfahrerin um - Radlerin im Glück

Glimpflich davongekommen ist eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagabend in der Hauptstraße. Sie wurde an der Einmündung zur Kirchstraße von einem Auto umgefahren, dessen Fahrerin die Radlerin beim Einbiegen übersah. Die 68-jährige Fahrradfahrerin kam zu Fall und erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen. Am Auto und am Fahrrad entstand geringer Schaden.