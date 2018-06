Meldungen unserer Deutschen Nachbarn

Verkehrsunfall mit verletzter Person - Fahrer von E-Bike kommt zu Fall

Ein 57-Jähriger E-Bike-Fahrer fuhr am Freitagmittag, den 29.06.2018, gegen 16.25 Uhr auf dem Gehweg in der Straße "Hörnle" in Richtung Grenzübergang. Im Bereich einer Baustelle blieb der E-Bike Fahrer mit dem Lenker an einer blauen Papiertonne hängen und stürzte auf den Gehweg.

Der 57-Jähriger verletzte sich hierbei an der Schulter und am rechten Arm. Zudem zog er sich Schürfwunden zu.

Der Rettungsdienst verbrachte den Mann ins Kantonsspital Basel zur weiteren Behandlung.

Brand in Gartengelände - Strauchwerk vermutlich durch Unachtsamkeit in Brand geraten - geringer Sachschaden.

Eine Streife des Polizeireviers Rheinfelden entdeckte am Samstagmorgen, 30.06.2018, gegen 02.20 Uhr einen Brand nahe des Waldrandes "Am Roten Weg" in Degerfelden. Durch das Führungs-und Lagezentrum in Freiburg wurde sofort über die ILS Lörrach die Feuerwehr Degerfelden alarmiert.

In dem Gartengrundstück brannten Sträucher, Büsche und ein kleinerer Unterstand. Das beherzte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 66-Jährige Grundstückseigentümer am Vorabend ein Feuer im Garten entfachte. Nachdem das Feuer abgebrannt war, löschte er es wieder. Das Feuer fing in der Nacht jedoch wieder an zu brennen und setzte den herumliegenden Müll in Brand. In der Folge ging das Feuer auf die angrenzenden Büsche und Sträucher über und setzte diese ebenfalls in Brand.

Der Sachschaden wurde auf ca. 4.000,- Euro beziffert. Die Feuerwehr Degerfelden war mit 8 Mann und 2 Fahrzeugen im Einsatz.