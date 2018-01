Migros eröffnet Zur Rose-Apotheke in Basler Claramarkt

Nachdem die erste Shop-in-Shop-Apotheke in der Migros-Filiale an der Berner Marktgasse von den Kunden äusserst gut aufgenommen wurde, sind Migros und Zur Rose übereingekommen, die nächsten Standorte zu eröffnen: Mitte 2018 wird die Zur Rose Shop-in-Shop-Apotheke in der Migros Claramarkt in Basel den Betrieb aufnehmen. Im zweiten Halbjahr kommt ein Standort in Zürich am Limmatplatz hinzu, sobald der aktuelle Umbau der Filiale abgeschlossen ist. Für die Eröffnung in 2018 sind weitere Standorte in Gebieten ohne ärztliche Medikamentenabgabe in Prüfung.