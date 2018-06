Mindsteps: Lernen sichtbar machen

Der Aufgabenpool dieser Website umfasst 25'000 Aufgaben und wird stetig erweitert. Zudem sollen die Aufgaben die Kompetenzen und Themen des Lehrplans 21 von der 3. Klasse der Primarschule bis zur 3. Klasse der Sekundarschule abdecken.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Die Beurteilung von Lernstand, Lernfortschritt oder Stärken und Schwächen wird den Lehrerinnen und Lehrern durch Mindsteps ermöglicht. Die Lehrpersonen können aus einem separaten Aufgabenpool für ihre Klasse oder für einzelne Schülerinnen und Schüler Aufgabenserien zusammenstellen. Die Ergebnisse lassen sich mit Bezug zu den Zielen des Lehrplans 21 analysieren und innerhalb der Klasse oder mit früheren Ergebnissen vergleichen. Sie bieten eine Grundlage für die Planung des Unterrichts, die Beurteilung der Leistungen, pädagogische Massnahmen oder Gespräche über Lehr-Lern-Prozesse.

Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben passt sich automatisch an die Leistungsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers an und Mindsteps lässt sich auch ausserhalb des Unterrichts auf Computer, Laptop oder Tablet nutzen. Selbständiges Üben und Lernen ist für die Schülerinnen und Schüler durch Mindsteps möglich, indem sie ihrem Lernstand entsprechend Aufgabenserien zu verschiedenen Themen lösen. Sie erhalten unmittelbar eine Ergebnisrückmeldung und können so ihren Lernfortschritt überprüfen.

Breit abgestützte Entwicklung

Mindsteps wurde vom Institut für Bildungsevaluation (IBE), assoziiertes Institut der Universität Zürich, im Auftrag des Bildungsraums Nordwestschweiz entwickelt. An der Entwicklung waren die Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, das Institute for Educational Measurement Cito, Arnheim, Niederlande sowie Lehrerinnen und Lehrer der vier Bildungsraumkantone beteiligt.

Die Aufgabensammlung Mindsteps wurde am 18. Juni vom Regierungsausschuss des Bildungsraums Nordwestschweiz an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten vorgestellt.