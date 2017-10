Mini-Ernte für Rebbauern der Region Basel wegen April-Frosts

Weil am Rhein: Nach Unfallflucht gefährdet 20-Jährige Autofahrerin Fussgänger

Am Montagabend beging eine Autofahrerin an der Einmündung Turm-/Hauptstrasse Unfallflucht. Anschliessend bog sie mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die Poststrasse ab, wo sie beinah zwei Fussgänger erfasste.