Missbrauch der Bio-Klappe: Hier stinkt's in Basel zum Himmel

Nach einem herrlich duftenden Nachtessen bleiben nicht nur Pfannenberge und schmutziges Geschirr zurück, sondern auch die Rüst- und Essensreste häufen sich. Einfach in den Abfall damit? Das ist für den umweltbewussten Bebbi keine Option. Das Amt für Umwelt und Energie verfolgt den politischen Auftrag der Ressourcenschonung und Vermeidung von Abfall schon länger. Vor fünf Jahren entstand ein Pilotprojekt für Bio-Abfälle. Damit gemeint sind Küchen- und nicht die Gartenabfälle. An verschiedenen Orten wurden die sogenannten Bio-Klappen aufgestellt. Nach einem Jahr stand fest: Die Bio-Klappe funktioniert und entspricht einem Bedürfnis der Bevölkerung. Aus dem Pilotprojekt wurde anschliessend ein permanente Umsetzung.

Das Prinzip ist einfach. Man kauft an einer offiziellen Verkaufsstelle - meist sind es Apotheken - eine Chipkarte für zehn Franken. Ein Einwurf in die Bio-Klappe kostet 55 Rappen, die Chipkarte ist prinzipiell wie eine Kreditkarte zu benutzen. Küchenabfälle, wie Rüstabfall, altes Brot oder Joghurt können in einem biologisch abbaubaren Sack zu einer Bio-Klappe gebracht werden. Aber Achtung: Wenn man den Sack zwei Wochen zu Hause stehen lässt, löst er sich auf. Mittels Chipkarte lässt sich der Abfalldeckel öffnen, der Sack verschwindet im Klappen-Schlund und fertig ist die Entsorgung.

Widerlicher Missbrauch

Grundsätzlich eine gute Idee, doch einige Baslerinnen und Basler missbrauchen die Bio-Klappe. «Es ist tatsächlich ein Problem», sagt Martin Lüchinger, Leiter Abteilung Abfall im Amt für Umwelt und Energie. «Das Ausmass ist zwar noch in der Toleranzzone». Eine Herausforderung bleibt es jedoch allemal. Die Entsorgung im 10 Liter-Sack in der Bio-Klappe kostet 55 Rappen, ein 17 Liter Bebbi-Sack 1.20 Franken. Ob es tatsächlich am Preisunterschied liegt? Denkbar wäre es schon, denn statt Obst, Früchten, oder Brot und Teigwaren landen immer wieder Plastikabfälle, Zigaretten oder gar Windeln in den Bio-Klappen. Und das ist einfach widerlich. Zugegeben, Abfall ist nie ein schöner Anblick und riechen tut er schon gar nicht gut.

Das sorgte auch im Gundeli für Diskussionen. Die Anwohnerinnen und Anwohner reklamierten dort, dass der Gestank rund um die Bio-Klappe unerträglich sei und sich der Abfall staple. Zudem funktionierte sie nicht richtig. In der Dropa Drogerie und Apotheke Gundelitor, wo man Chipkarten für die Bio-Klappe kaufen konnte, häufte sich die Kritik. Vor einigen Wochen wurde die Klappe deinstalliert. «Sie wurde gut genutzt», sagt Corsin Stecher, Betriebsleiter der Drogerie. «Aber der Gestank störte die Anwohner». Die Klappe stand auf privatem Grund und der Besitzer wollte das Projekt nicht mehr weiterführen, so Martin Lüchinger. Die Klappe hätte zu viele Emission verursacht und sei nicht am richtigen Ort gestanden.

Neue Abfall-Strategie

Ob Altglas, Petflaschen, Konserven oder Papier, die Basler Bevölkerung trennt meist vorbildlich. Die Abfallentsorgung ist in Basel ein beliebtes Thema. Allerdings wird sich in Basel-Stadt einiges ändern. Mit einer neuen Gesamtstrategie will das Amt für Umwelt und Energie auch beim Thema Bio-Abfall über die Bücher. «Die Entsorgung von Bio-Abfälle aus der Küche wird da natürlich ein wichtiger Teil davon sein», bestätigt Martin Lüchinger. Das stinkt überhaupt nicht zum Himmel.

