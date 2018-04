Mit dem BaZ-Verkauf will Blocher Basel retten, aber nur ein bisschen

Sein Abgang ist so nebulös und so bizarr, wie es seine Ankunft als BaZ-Verleger in Basel war. Heute kurz nach Mittag lässt Alt-Bundesrat Christoph Blocher die Tagi-Verantwortlichen und die rund vierzig Medienvertreter aus der ganzen Schweiz im Hotel Euler beim Bahnhof noch etwas schmoren. Angekommen ergreift der 77-Jährige entschlossen das Wort. Der Verkauf der Basler Zeitung sei der beste Weg gewesen, um die Medienvielfalt am Rheinknie zu bewahren und ein Monopol der AZ-Medien in der Region zu verhindern. Damit hat Blocher nun Basel auch ein bisschen gerettet, wie er meint. Der Grund für den Verkauf sei aber vor allem ein wirtschaftlicher gewesen. Blocher sagt: «Der Rückgang bei den Abonnenten und Inseraten hat uns keine Wahl gelassen.»

Rosskur

Dann poltert Blocher noch etwas, weil die Journalisten die Zahlen von der Medienverantwortlichen noch nicht bekommen haben. Auf dem Zettel wird schnell klar, dass die Basler Zeitung seit 2012 eine wahre Rosskur hinter sich hat. In der Ära Blocher halbiert sich der Umsatz des Unternehmens von 72 Millionen auf 36,5 Millionen. Dafür schreibt sie fünf Millionen Gewinn statt 7,7 Millionen Verlust. Um das Unternehmen zu sanieren, waren verschiedene Nacht- und Nebelaktionen notwendig. So kaufte etwa der Tessiner Milliardär Tito Tettamanti die Basler Mediengruppe gleich zwei Mal. Als sich Blocher 2010 nach langem Hin- und Her und verschiedenen bizarren Dementis und nebligen Ankündigungen, wie etwa er sei nur Berater der BaZ, schliesslich als BaZ-Besitzer outete, kam es zu einer erstaunlich gut besuchten Demonstration auf dem Theaterplatz und an der Uni wurde er ausbuht. «So etwas habe ich nur in Basel erlebt», meint Blocher streng und schaut angriffig in die Runde.

BaZ-Chefredaktor Markus Somm gefiel es heute im Euler etwas weniger. Bild: Keystone.

Tagi lässt sich nicht in die Karten blicken

Etwas stiller wirkt für einmal BaZ-Chefredaktor und Mitbesitzer Markus Somm. In der Öffentlichkeit eigentlich nie um ein Bonmot verlegen, greift er heute kaum ins Geschehen. Einzig bei den Leser- und Auflagezahlen versucht er zu erklären, dass sich nach 2012 die Analysemethoden geändert hätten und deshalb die BaZ unter ihm nicht so viel verloren hätte, wie immer wieder behauptet werde. Der Verleger des Tages Anzeigers Pietro Supino will sich nicht in die Karten blicken lassen, er freut sich aber darüber, dass noch nie soviele Journalisten an eine Medienkonferenz des Tagis gekommen seien. Das ist aber kein Wunder, ist der Saal doch halb voll mit BaZ-Journalisten, die wohl gerne mehr über ihre Zukunft erfahren hätten.

Regional-Zeitungskönig

Auf inhaltliche und personellen Fragen angesprochen blockt der TA-Media Boss gekonnt ab: Der Tagi habe eine klare Strategie, die nun nach der Akquisition der BaZ nochmals überprüft werde. Deswegen könne er nichts darüber sagen, wie viele von den rund 150 im Moment noch bei der BaZ beschäftigten in Zukunft ihren Job noch hätten. Dann bleibt noch Zeit für etwas Eigenlob, der Tagi sei ein Medienhaus, dass auch international sehr gut aufgestellt sei. Der Tagesanzeiger habe ein Handbuch zur Qualität im Journalismus, daran halte man sich. Aber daneben spiele in Zukunft auch die Geschwindigkeit der Information eine Rolle. Immerhin sagt Supino, aus ideologischen Gründen werde man sicher keine Redaktoren rausstellen.

Dann ist wieder die Reihe an Blocher. Dessen Zeitungshaus AG macht ihn mit der Übernahme des Züricher Tagblatts zum Regional-Zeitungskönig. In diesen lokalen Blättern sieht Blocher die Zukunft. Er sagt: «Die Leute im Dorf wollen wissen, ob der Metzger Blut- und Leberwurst hat.» Auf dem Dorfe gefällt es ihm offenbar. Basel und seine Medienlandschaft dagegen haben es ihm etwas weniger angetan. Als Chefredaktor nach Basel gekommen, als Autor nach Zürich zurück, Markus Somm grinst, er kenne Zürich ein bisschen. Die Umstellung sei nicht so schwer. Zur Zeitungshaus AG und zu einer Funktion bei Blochers Zeitungshaus AG will Somm heute nichts sagen.

Die letzte Nebelpetarde

Am Rande der Medienkonferenz zeigt sich, dass die BaZ-Mitarbeiter, obwohl sie am Morgen informiert wurden, noch nichts Näheres über ihre Zukunft wissen. Die Aussage von Pietro Supino im Euler, dass klar sei, dass in den nächsten zehn Jahren weitere Stellen in der Publizistik verlorengehen würden, macht den Leuten aber wohl wenig Hoffnung. Zwar fehlt auch bei Blochers Abgang als BaZ-Verleger die Nebelpetarde nicht. Noch vor wenigen Wochen hatte er auf seinem Sender Teleblocher den BaZ-Verkauf an den Tagi dementiert. Einzig um ihn dann heute bekanntzugeben und zu begründen. Immerhin daran hat man sich in Basel schon gewöhnt.