Mit harten Bandagen: Basler Kickboxer-Krieg ist noch lange nicht zu Ende

Einst war Paulo Balicha (41) der Lehrer von Shemsi Beqiri (32). Irgendwann wurde der Lehrer im Kickboxen vom Schüler überflügelt. Im Stolz verletzt forderte der Portugiese Balicha immer wieder einen Kampf mit seinem Zögling. Der Kosovo-Schweizer Shemsi Beqiri, der unterdessen elf Titel im Thai-Boxen innehatte, lehnte aber ab und verliess schliesslich das Diamond Gym am Dreispitz. Um Ärger mit Balicha aus dem Weg zu gehen, eröffnete er sein Super-Pro Center in Reinach. Das war am Ende doch nicht weit genug weg, wie sich im Februar 2014 zeigte. An einem Abend überfiel Balicha, zusammen mit 20 Maskierten, das Center in Reinach. Als einziger unmaskiert, stürzte er sich auf Bequiri. Die Anklage, die heute nach vier Jahren juristischem Hick-Hack eröffnet wurde, spricht von 17 Angeklagten. Nach der Schlägerei hatten mindestens sechs Leute mit Knochenbrüchen ins Spital gebracht werden müssen. Die 65-seitige Anklageschrift spricht von 31 Opfern.

Ruin und Ausschaffung

Weder Beqiri noch Balicha gehen als Heilige durch. Immer wieder wurden sie durch Prügeleien aktenkundig. Einschlägig vorbestraft sind ebenfalls beide. Die Schlägerei in Reinach bedeutete für beide Männer den Ruin. Bequiris Gym, das ihm nach seiner Aussage bis zu einer halben Million Einnahmen pro Jahr brachte, ist unterdessen geschlossen. Auf dem Dreispitz versucht er unterdessen einen Neuanfang, aber dieser sei schwer. Angreifer Balicha musste sein Diamond Gym ebenfalls schliessen. Das Grand Casino Basel sagte damals die Veranstaltungsreihe Swiss Las Vegas mit Balicha als Star nach der Prügelei in Reinach ebenfalls ab. Er hofft unterdessen auf eine Strafe, die nicht zu schwer ausfällt. Ebenfalls ist nicht klar, ob ihm anschliessend nicht sogar eine Ausschaffung drohen könnte, wie etwa der Blick spekuliert.

Zuviel «Bling Bling» für Balicha

Beqiri gab heute vor dem Justizzentrum in Muttenz zu Protokoll, es müsse mehr als nur um einen Kampf «Mann gegen Mann» gegangen sein, schliesslich habe er Balicha, begleitet von zwei Kollegen, schon früher im Heuwaage-Parking angetroffen. So, dass man das auch dort hätte klären können. Bis heute ist nicht klar, was zum Angriff auf das Kampfsportzentrum geführt hat. Klar ist, Beqiri hat seine Erfolge zelebriert. Bald fuhr er im Porsche mit der Rolex am Arm zum Training in feinsten Designerklamotten. Zuviel Bling-Bling für den eher einfach gestrickten Balicha, der Konkurrenz im Thai-Box-Imperium Basel bekam?

Auftragsmörder?

Heute Morgen in Muttenz fragt er sich, ob er wieder als Gipser arbeiten muss. Das habe er schliesslich gelernt. Er soll sogar Bester seines Jahrgangs geworden sein. Ein kleiner Trost. Ein Rätsel bleibt, was Balicha an jenem Februar-Abend geritten haben mag. Er sei halt «ein emotionaler Mensch» sagt er gegenüber verschiedenen Zeitungen. Emotionalität hin oder her, es war schlicht dumm den Überfall in Reinach gleich auch noch zu filmen.

Die Thai-Box-Szene macht das alles auch nicht einfacher. Verschiedene konkurrierende Verbände und Veranstalter richten Wettkämpfe aus, verleihen Titel oder nehmen sie auch wieder weg. Unterdessen ist Paulo Balicha noch immer in den Kampfsportzentren der Region anzutreffen. Er arbeitete seit der Entlassung aus der Untersuchungshaft noch 2014 als Trainer. Die Justiz auf Trab hielt er trotzdem. So kursierten in der Kampfsportszene Gerüchte, er habe einen Auftragskiller angeheuert, um Beqiri endlich endgültig loszuwerden. Bekannt wurde dies im vergangen Juli als das Kantonsgericht die Baselbieter Staatsanwaltschaft anwies, den Verdacht genauer zu untersuchen.

Heute ist das alles Juristenfutter. Vier Jahre lang ermittelte die Baselbieter Staatsanwaltschaft, führte Einvernahmen durch und sammelte Papierberge. Heute stellten die Anwälte der rund 17 Angeklagten unzählige Verfahrensanträge. Diese berät das Gericht heute Nachmittag, so dass der Prozess erst Morgen fortgesetzt werden kann.