Mit psychologischen Tricks wollen die Basler Beizer mehr Umsatz machen

Es sei nicht so, dass der Wirteverband jetzt den Gästen der Basler Gastronomie mit psychologischen Tricks an den Kragen wolle. Vielmehr solle der Artikel «Speisekarten-Tricks erhöhen den Umsatz» im Gastronomie-Magazin «baizer.ch» die Wirte dazu anregen, über die Gestaltung ihrer Speisekarten nachzudenken. Maurus Ebneter vom Basler Wirteverband sagt zu den Speisekarten-Tricks: «Ich würde mir wünschen, die Leute würden sich überlegen, was sie vor allem anbieten möchten.» Die Basler Speisekarten seien – «wie überall auf der Welt» – ganz unterschiedlich.

Bei Mister Wong geht es gleich mit Bildern zur Sache. Bild: ks

Während der Artikel im baizer Tipps gibt, wie etwa keine Frankenzeichen auf der Speisekarte aufzuführen, da dies den Fokus des Gastes zu sehr auf den Preis lenken würde, so sieht Ebneter darin keinen «fiesen Trick», dem Gast sei ja klar, dass er in Franken zahlen müsse. Am Ende sei es mehr eine ästhetische Frage, ob überall die Währung ausgezeichnet werden solle. Im Gespräch betont Ebneter, dass die Speisekarte vor allem zum Angebot passen müsse.

Schiefertafel oder edle Mappe

An manchen Orten passe es etwa perfekt, das Menü auf einer schlichten Schiefertafel aufzuschreiben. Anderswo mache vielleicht eine edel gestaltete Mappe am meisten Sinn. Der Artikel regt die Gastronomen auch dazu an, ihr Angebot zu überprüfen. Also, darüber nachzudenken, wo auf der Karte ein sehr aufwändiges Gericht platziert werden soll. «Schliesslich muss der Wirt auch wenn er volles Haus hat dieses Gericht liefern können.»

Die Karte von Rosarios Lo Spuntino ist klein, aber fein. Bild: ks.

Im baizer.ch liest sich das dann so: «Empfehlenswert ist es, die margenträchtigsten und beliebtesten Artikel an die Spitze der jeweiligen Rubrik zu listen. Weniger profitable Speisen versteckt am etwas im unteren Teil.» Ein weiterer Tipp ist derjenige, jedes Gericht mit einer kurzen Beschreibung zu versehen, wie ein Angebotsplaner aus Kalifornien empfiehlt, so werde der Gast ebenfalls vom Preis abgelenkt. Rund um den Barfüsserplatz herum, zeigt ein kurzer Blick auf die verschiedenen Speisekarten, dass sich Maurus Ebneters Aussage bestätigt: Die Karten sind ganz unterschiedlich. So operiert die Walliser Kanne mit Fotos, die gluschtig machen sollen. Das Manger et Boire stellt im Gegensatz dazu jeden Tag eine neue Karte zusammen. Diese kommt relativ schlicht und zweckdienlich daher. Auch das Restaurant «Zum Braunen Mutz» setzt ganz auf Zweckmässigkeit: Die Karte ist übersichtlich, mit der grossen Schrift gut leserlich. Auch die Karte der Safran-Zunft bietet nicht viel Lesestoff, kommt aber aufgeräumt daher.

Einen Trick haben alle Beizer in der Innenstadt schon beherzigt. Auf keiner Karte wird man daran erinnert, dass man hier in Franken zahlt. So oder so, wenn man die Speisekarten dieser Restaurants ansieht, ist eins sicher: Man bekommt schon Hunger.