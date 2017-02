Monika Hänggi wird neue Baselbieter Kantonsärztin

Monika Hänggi werde ihr neues Amt Mitte März antreten, teilte die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Baselland am Mittwoch mit. Zuletzt war sie als Geschäftsführerin der Ärztefon AG tätig; eine nicht gewinnorientierten Organisation, die auf die Vermittlung medizinischer Beratung und Hilfe spezialisiert ist.

Hänggi hatte von 1988 bis 1995 an der Universität Basel Medizin studiert. Anschliessend absolvierte sie in den Universitätsspitälern von Basel und Zürich die Ausbildung zur Fachärztin in Radioonkologie. In einem Fernstudium erwarb Hänggi zudem einen Master of Business Administration. Von 2004 bis 2013 war sie an den Kantonsspitälern Bruderholz und Laufen tätig.