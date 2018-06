Mountainbike Festival mitten in der Stadt

Die Traditionsrennserie, welche weltweit ein grosses Ansehen geniesst, gastiert in diesem Jahr im Rahmen des Bikefestival Basel auf dem Schänzli. Dort wo gewöhnlich Pferde um die Wette galoppieren, messen sich die weltbesten Cross Country Fahrer auf einem selektiven und äusserst attraktiven Kurs. Da das Rennen in Basel nur eine Woche vor den Mountainbike Weltmeisterschaften in Lenzerheide stattfinden wird, werden viele internationale Bikestars den Start auf dem Schänzli als letzten Formtest nutzen. Aus Schweizersicht gilt das Hauptaugenmerk den drei amtierenden Weltmeistern Jolanda Neff (Elite Damen), Sina Frei (U23) und dem Olympiasieger Nino Schurter.

Der Auftritt auf dem Schänzli wird für eine ganz grosse Sportlerin ihr Abschlussrennen vor Heimpublikum sein. Die Rieherin Katrin Leumann wird ihre sehr erfolgreiche Karriere am Ende dieser Saison beenden. Als Welt-, Europa-, und Schweizermeisterin und zweifache Olympiateilnehmerin, hat sie in ihrer Karriere praktisch alles gewonnen. Sie freut sich ihre einzigartige Karriere an ihrem Heimrennen beenden zu dürfen und wird nach dem Rennen voll und ganz für ihre Fans da sein.

Während der Sonntag ganz im Zeichen der lizenzierten Rennfahrer stehen wird, gehört der Samstag wie gewohnt den Hobbybikern und dem Nachwuchs, welcher sich auf einer verkürzten Strecke und einem eigenen Geschicklichkeitsparcour austoben kann.

Start Elite Frauen: Sonntag, 2. September 12:00 Uhr

Start Elite Herren: Sonntag, 2. September 14:00 Uhr

